Sigue el 2020: Se reporta sismo de 5.1 en Carolina del Norte, Estados Unidos

Porque este 2020 sí puede ponerse peor y nos lo sigue demostrando a cada segundo… La mañana de este domingo 9 de agosto se registró un sismo de magnitud 5.1 en la ciudad de Sparta, en Carolina del Norte, el cual sorprendió a la mayoría de los habitantes de dicho estado del país vecino (a.k.a. Estados Unidos).

De acuerdo con CNN, el sismo comenzó pocos minutos después de las 8 de la mañana, y tuvo una profundidad de 3.7 kilómetros. Aunque su epicentro fue en el condado de Alleghany, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que el sismo se sintió en más partes de Carolina del Sur y Georgia.

If you felt the 5.1 Sparta, NC earthquake then be sure to submit a “Did You Feel It” report. Keep up to date on any changes at: https://t.co/VDWMntMTno pic.twitter.com/p1H4lEtgae

— USGS (@USGS) August 9, 2020