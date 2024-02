Lo que necesitas saber: Dos microsismos despertaron a la CDMX en pleno 14 de febrero. Su epicentro fue en la alcaldía Magdalena Contreras.

La mañana de este 14 de febrero —Día del Amor y la Amistad y también miércoles de ceniza— dos sismos desde la alcaldía Magdalena Contreras sacudieron a CDMX y la Zona Metropolitana.

El Servicio Sismológico Nacional (SMN) informó que el primer sismo había sucedido 3 km al norte de la Magdalena Contreras a las 6:42 de la mañanita con una magnitud de 2.8. Poco después avisó de otro sismo a las 6:43 con una magnitud de 1.8.

Foto: @SismologicoMX

Dos sismos sacuden a CDMX con epicentro en la Magdalena Contreras

Ante los dos sismos o microsismos, el gobierno de CDMX ha informado que hasta el momento todo está ok. Hay saldo blanco y sin afectaciones.

Aquí la información: “Luego de establecer comunicación con Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, no se tienen reportes de afectaciones derivados de los dos microsismos registrados esta mañana en la Ciudad de México”.

Foto: @SismologicoMX

Al darnos una vuelta en redes, supimos por los reportes que los microsismos se alcanzaron a sentir hasta Naucalpan, Edomex, el norte de CDMX y, bueno, el sustazo que se llevó la gente que vive en las alcaldías Magdalena Contreras, Coyoacán y Benito Juárez.

Afortunadamente hasta el momento no hay reportes de daños por los dos sismos (microsismos) de esta mañana del 14 de febrero y miércoles de ceniza en CDMX.

Foto: @gastro_nomada

Si alguien se pregunta por qué no sonó la alerta sísmica en su barrio chilango, vale la pena recordar la misma información que nos han compartido las autoridades: que cuado el epicentro es en CDMX, la alerta no se activa porque no hay chance de alertar con suficiente tiempo, a diferencia de los sismos con epicentros en las costas, que hay un tiempo de colchón para que la alerta llegue a Ciudad de México.

Por cierto, acá les dejamos una buena información sobre el funcionamiento del sistema de la alerta sísmica.

