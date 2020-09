19 de septiembre: Se registran sismos de magnitud 4.6 en Chiapas y Los Ángeles

Han pasado ya tres años desde el último gran terremoto que azotó México; irónicamente y al igual que el ocurrido en el año 1985, ese también lo hizo un 19 de septiembre. Es por ello que muchos hacen memes referentes a dormir vestidos y hasta con zapatos puestos la noche anterior al 19 de septiembre, pues no vaya a ser que a la tierra se le ocurra despertarnos con un sismo.

Pues tal y como muchos lo esperaban, la tierra sí hizo lo suyo y nos sorprendió no con uno, sino con dos movimientos telúricos de gran intensidad. Y es que este sábado 19 de septiembre se reportaron dos sismos fuertes: uno de ellos de magnitud 5.2 ocurrido en Chiapas, y otro de 4.6 que se sintió en Los Ángeles, California.

A la 1 de la mañana con tres minutos, El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud preliminar de 5.2 con epicentro en el municipio de Huixtla, en Chiapas. Posteriormente, la dependencia perteneciente al Instituto de Geofísica de la UNAM informó que el sismo fue de magnitud 4.6 y con un nuevo epicentro en Tapachula en Chiapas.

Este movimiento, que también fue perceptible en Guatemala, no causó daños materiales en la comunidad de Tapachula ni en sus alrededores. Así lo dio a conocer Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, a través de su cuenta de Twitter en donde informó que se encontraba en contacto con las autoridades de dicho estado.

También la madrugada de este sábado y cerca de la 1:46 de la madrugada (allá eran las 11:46 de la noche del viernes), el Servicio Geológico de Estados Unidos informó sobre un terremoto magnitud 4.6 ocurrido en Los Ángeles, California, cuyo epicentro se ubicó a 3 kilómetros al sur de la ciudad de El Monte, situada en dicho estado de EU, y movimiento que tuvo una profundidad de 18 kilómetros.

Did you feel it, LA LA Land? M4.6 at 11:38pm PDT, 3 km west-southwest of South El Monte.

Info at https://t.co/wH0Zmsd3bK

