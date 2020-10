En imágenes: El mar en las calles y el impacto del sismo en Grecia y Turquía

Grecia y Turquía fueron sorprendidos por un sismo que tuvo su epicentro en el mar Egeo —a 17 kilómetros de la costa de Turquía— y que se registró alrededor de las 14:51 horas, causando graves daños en la isla griega de Samos y la ciudad turca de Izmir.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Atenas y la agencia Anadolu, el sismo tuvo una magnitud entre 6.6 y 6.8 en la escala Richter —aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó de manera preliminar una magnitud 7.

Sismo en Grecia y Turquía

En redes —y medios internacionales— se han compartido imágenes de la fuerza del sismo que inició en el mar Egeo y de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Turquía, al menos cuatro personas perdieron la vida y se reportan 120 heridos.

İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 30, 2020

Las fotos y los videos también sorprendieron al dar testimonio del maremoto en el puerto de Sigacik y la zona costera de Seferihisar, en Turquía —donde el agua llegó hasta las calles e inundó decenas de casas, además de que las olas arrastraron algunos barcos.

Aquí las imágenes.

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu — Fareid Atta فريد عطا (@atta_fareid) October 30, 2020

En localidades de Turquía el #tsunami fue mayor que en Grecia. Es posible que su origen sea por derrumbes submarinos.#TerremotoTurquía pic.twitter.com/NbcjIujApB — SkyAlert (@SkyAlertMx) October 30, 2020

Seawater flows in the streets of Seferihisar district, after the earthquake. pic.twitter.com/jUVe7OsBqC — Levent Kemal (@leventkemaI) October 30, 2020

Las embajadas de México en Turquía y Grecia

Ante el sismo registrado, las embajadas de México en estos países pusieron a disposición sus números telefónicos para cualquier información o emergencia.

Teléfono de emergencia en Embajada de México en Grecia: (0030) 6944 642 632.

Siguiendo el terremoto de 6.6 grados en Samos, te recordamos que el teléfono de emergencias de la Embajada de México en Grecia @EmbaMexGre es (0030) 6944 642 632 pic.twitter.com/IpuszZfK7g — EmbaMexGre (@EmbaMexGre) October 30, 2020

Teléfono de emergencia en Embajada de México en Turquía: 05339563270. Desde México: 00905339563270. Y Consulado en Estambul: 0552 3577715.