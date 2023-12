Lo que necesitas saber: El próximo 4 de enero se estrenará La Sociedad de la Nieve, un impresionante relato del accidente de los Andes.

El 13 de octubre de 1972 un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 personas a bordo se estrelló en la cordillera de los Andes. En ese vuelo iban 19 miembros del equipo de rugby Old Christians Club, junto con algunos familiares y amigos.

La Sociedad de la Nieve, película dirigida por Juan Antonio Bayona, retrata el trabajo en equipo que permitió que 16 personas sobrevivieran por 72 días en condiciones extremas.

Imagen de ‘La sociedad de la nieve’/Foto: Netflix

A propósito del estreno de esta impresionante cinta, en Sopitas.com platicamos con Carlos Miguel Páez Rodríguez, también conocido como Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes.

“Esta es la historia oficial, porque está hecha con rigor. Bayona que es un riguroso de la historia se apegó y logró hacer cosas maravillosas. Es el primero que logra que todos los sobrevivientes estemos de acuerdo, incluso los familiares de los que murieron. Logró una unidad de lo que fue la historia“, explica.

“Lo que nos salvó fue el trabajo en equipo”

Sobre el accidente de los Andes hay varios libros, películas y demás materiales que contienen, digamos, distintos puntos de vista de la historia.

Generalmente cuando se habla de lo sucedido, uno de los enfoques que más sale a flote es el canibalismo y el morbo de todo lo que los sobrevivientes tuvieron que hacer para mantenerse vivos.

Y si bien todo eso jugó un papel importante, el trabajo en equipo fue fundamental, algo sin lo que no lo habrían logrado.

“Nuestra historia es una historia de unidad. Yo siempre digo que si hubiera sido un avión de línea, un avión común, se mueren todos porque cada cual se hubiera movido para su lado. En cambio, en nuestra historia, si bien tuvimos discusiones y todo, pero teníamos el objetivo común, cada quien tomó el papel en el que se sentía útil y lo mantuvo hasta el final y bueno, así lo logramos“.

Carlitos Páez, que en el momento del accidente tenía 18 años, explica que nunca en su vida se había enfrentado a la supervivencia ni de chiste pero que no se trató de un milagro, ni de una historia de héroes: es una historia de personas comunes.

Esta es la representación de la tripulación que iba en la Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya antes del accidente/Foto: Netflix

Afirma que estando allá arriba, con temperaturas muy bajas, sin comida, agua sin un lugar para refugiarse y con algunos heridos, el único objetivo era volver a ver a la familia, abrazar a los seres queridos, no hacerse famosos ni ser venerados como héroes.

“No uso la palabra héroes porque es el mérito de cualquier ser humano que quiere vivir y tampoco tragedia, porque al final triunfó la vida. Hoy hay muchos descendientes de los sobrevivientes, somos más de los que salimos en aquel avión”.

Señala que tampoco es un milagro porque milagro hubiera sido que hubieran aparecido los 45 pasajeros con vida después de los 72 días, “eso hubiera sido un milagro“.

El ahora empresario y conferencista afirma que lo que sí es un milagro es cómo el hombre es capaz de adaptarse a las circunstancias y si bien Dios les echó una mano, ellos hicieron el resto.

“De la cordillera no se sale rezando. Hay veces que la gente deja que las cosas pasen y hay veces que la gente hace que las cosas pasen y nosotros, gracias a Dios, hicimos que las cosas pasaran. Porque no es verdad que los helicópteros no nos encontraron, nosotros fuimos a buscar a los helicópteros, que es distinto“, explica.

‘La sociedad de la nieve’ nos mostrará un retrato muy fiel a lo que pasaron los sobrevivientes/Foto: Netflix

Pero no crean que con esto Carlitos Páez se refiere a que no es creyente o que la religión no jugó un papel importante para sostener la esperanza. De hecho, en la película, el personaje de Páez aparece rezando en muchas escenas con un rosario que es el auténtico, el que tenía en ese accidente.

Todos sobrevivimos a algo, todos los días

Una vez que vives algo tan fuerte como el accidente de los Andes ¿qué significa sobrevivir?

“Yo peleaba por volver a casa con mi papá, con mi mamá y con mi perro, esa es la verdad. Yo dije que el canibalismo estaba en la sociedad, no estaba en losAndes, porque regresando todos los medios se mataban por tener la historia, por el amarillismo, por todo, pero finalmente y lo que más importa es que en toda esta historia, el tema de la alimentación y todo pasó a un segundo plano. Si bien Bayona le da un contenido filosófico de discusión y de todo, que lo hubo, pero yo no vengo acá a dar una conferencia para hablar sobre el tema de la alimentación, vengo para hablar de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, trabajo en equipo, en fin, gracias a eso“.

Si bien algunas personas, por las circunstancias de la vida, se enfrentan a sucesos extremos con éste, en realidad el simple hecho de despertarnos ya nos obliga a hacer lo posible para sobrevivir: al trabajo, a los problemas, a la contaminación, a la vida.

Foto: Netflix

Y justamente es uno de los elementos que el director J.A. Bayona (que ha estado detrás de El orfanato y Lo imposible) destaca en todo el filme: el papel que cada uno de los sobrevivientes tomó en la historia para lograr que el equipo funcionara y los llevara con vida a casa.

¿De qué manera participó Carlitos Páez en la película?

Carlitos Páez cuenta cómo un día el director español Juan Antonio Bayona se acercó a él para pedirle que participara en La Sociedad de la Nieve personificando a su papá, al famoso pintor y escultor Carlos Páez Vilaró.

Después de pensárselo mucho y de consultarlo con su terapeuta, bajó de peso, se pintó el cabello y leyó la lista de sobrevivientes, tal como lo hizo su papá hace más de 50 años.

“Fue durísimo para mí, te lo reconozco. Y bueno hubo que bajar de peso, tenirse el pelo, hacer mil cosas y sobre todo meternos en la figura de mi padre que no era tarea fácil, un tipo muy famoso en la historia de los Andes, muy famoso como pintor, como escultor, la casa de mi padre la visitan 200 mil personas por año, o sea es un personaje importante. Pero me fui metiendo, reconozco que ha de haber sido de lo más difícil que me tocó hacer en la vida pero bueno, lo hice“, dijo.

El momento en que Páez vio la película por primera vez aún no estaba terminada, le faltaban algunas cositas pero fue muy duro.

“Y después la vi en la clausura del 80 Festival Internacional de Cine de Venecia. Fue maravilloso, doce minutos de pie aplaudiendo la gente, fue realmente alucinante. Mira, aún me emociona el momento que vivimos, creo que es una película muy importante, realmente lo creo“, termina Páez con la voz entrecortada.

La Sociedad de la Nieve, que ya le apunta a los Premios Óscar 2024 en la categoría de Mejor Película Internacional, se estrenará en Netflix el próximo 4 de enero de 2024.

