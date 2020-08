Tsss: Soldados de EUA resultan heridos tras enfrentamiento con rusos en Siria

Ayer, 26 de agosto, en el noreste de Siria, diferentes automóviles militares y helicópteros de combate rusos rodearon a dos vehículos blindados de Estados Unidos, lo que provocó, según la Casa Blanca, varios soldados estadounidenses heridos.

En redes sociales circula un video, que se piensa grabaron militares rusos, en el que se puede observar como varios vehículos con banderas de Rusia, además de helicópteros, rodean a los automóviles donde viajaban soldados estadounidenses obligándolos a detenerse y retroceder.

Después, en determinado momento, parece que los vehículos rusos chocan a propósito contra los estadounidenses, mientras las aeronaves de Rusia sobrevolaban cada vez más bajo para obligar a detener su paso.

Mientras tanto, desde Washington, autoridades de Estados Unidos condenaron este incidente señalando que se trataba de una violación a los protocolos de seguridad acordados en Moscú.

Sí, por medio de un comunicado, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dio a conocer que tras esta persecución, un vehículo ruso golpeó a un automóvil todoterreno de Estados Unidos blindado y que, además, contenía minas.

Luego de este incidente, reportan que varios soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque tampoco dieron mayor información de lo que ocurrió y de las tropas de Estados Unidos.

Por su parte, el vocero del Consejo, John Ullyot, declaró que los automóviles blindados estadounidenses integraban una coalición contra el grupo Estado Islámico como patrulla de seguridad, y que abandonaron el área que cuidaban para “descomprimir” la situación.

“Acciones inseguras y no profesionales como esta representan una brecha a los protocolos (…) a los que Estados Unidos y Rusia se comprometieron en diciembre de 2019”, indicó finalmente el portavoz. Cabe resaltar que, aunque las tropas estadounidenses y rusas interactúan en algunas ocasiones, son muy raros los enfrentamientos entre éstas.

#BREAKING: US service members were injured after an altercation with Russian forces in northeast Syria this week: 4 US troops have been diagnosed with mild concussion-like symptoms – an exclusive by @laraseligman pic.twitter.com/CO79ysomJq

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 26, 2020