Alaaaa: Escucha este sonido, detectado en las profundidades del Pacífico, que aún no tiene explicación

De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, la talasofobia es el término que se refiere al miedo al mar o al océano, aunque, en términos generales, puede ser miedo al agua. A pesar de que los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta, de acuerdo con el geólogo francés Thierry Juteau, la humanidad ha explorado alrededor del 5%.

Peor tantito, recientemente una expedición llamada Five Deeps mapeó con tecnología de punta los puntos más profundos de los 5 océanos, siento el más profundo la fosa de las Marianas, de 10 mil 924 metros de profundidad. Para que nos demos una idea, la Torre Eiffel de París mide 300 metros de altura por lo que en la fosa de las Marianas cabrían 36 torres.

Sonido inexplicable grabado en el océano

Ahora sí estamos en el mismo canal, lo que la humanidad ha explorado del océano es muy poco, en realidad, a grosso modo, no sabemos que es lo que hay debajo.

En el Océano Pacífico la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos tiene un sistema de hidrófonos autónomos, separados por más de 5 mil kilómetros de distancia cada uno. Originalmente funcionaban para detectar submarinos durante la Guerra Fría pero con el paso de los años han detectado un sonido, repetitivo, que aún sigue ahí.

Así como lo leen, un sonido que no sabemos qué lo produce, pero ahí están.

¿Qué clase de sonido? Vámonos por partes…

Upsweep

Este es un sonido que al momento está clasificado como no identificado y fue detectado en agosto de 1991. En ese momento, de acuerdo con los científicos, la fuente que lo emitió fue lo suficientemente grande como para registrar el sonido en todo el Pacífico.

Y no fue una sola vez. Alcanza intensidades más altas en primavera y otoño, pero no se sabe si eso tiene que ver. Las coordenadas de la fuente del sonido están en un área de sismicidad volcánica pero eso no explica de dónde proviene.

Aunque con el paso del tiempo se ha vuelto menos intenso, aún puede escucharse con los hidrófonos…. ¿qué será?

Existen otro tipo de sonidos detectados por los hidrófonos pero sí están identificados. Por ejemplo, Whistle es un sonido detectado el 7 de julio de 1997 y a pesar de que l rigen de la señal es desconocido, la NOAA explica que es similar a otras grabaciones de actividad volcánica submarina. Pero, como el sonido se registró en un solo hidrófono, es imposible detectar la ubicación exacta.