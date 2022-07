Con las suculentas no —y no, no nos referimos al puesto favorito de tortas. Allá en Sudáfrica más de 200 de estas plantitas están en peligro de extinción debido al cambio climático y el negocio de colección de plantas que ha cobrado impulso desde Asia.

El Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica (SANBI) advirtió que las suculentas que crecen en las zonas semiáridas de este país están disminuyendo de una manera que no tiene precedentes —en gran parte por la demanda de plantas de colección y, claro, el cambio climático a través del calentamiento global.

Foto: Andrew J. Young-SANBI.

Las suculentas están en peligro de extinción en Sudáfrica

De hecho, más de 200 ejemplares de suculentas —cuya magia consiste en retener agua para poder sobrevivir en condiciones adversas y cañonas como el clima seco— fueron incluidos en la Lista de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

“Muchas de las especies únicas son deseadas por coleccionistas de plantas (…) Los sitios de redes sociales son el espacio ideal para comercializar plantas suculentas, lo que impulsa un crecimiento en el comercio ilegal que da como resultado que cientos de especies sean susceptibles a un mayor riesgo de extinción”, explicó el SANBI.

“Un árbol carcaj se destaca el 31 de diciembre de 2019 en el desierto de Kalahari, el Parque Transfronterizo Kgalagadi, Sudáfrica”. Foto: Elisabetta A. Villa-Getty Images.

Aunque el problema de la disminución de las suculentas no es sólo la banda coleccionista y el comercio ilegal.

El cambio climático también está haciendo de las suyas y es que en la región del Karoo suculento —que abarca desde el sur de Nambia hasta Sudáfrica— se registró la peor sequía en los últimos 10 años.

Sí, con procesos que van desde una aridificación constante y los aumentos de la temperatura que han llegado a su máximo.

Foto: Getty Images.

Y si eso pasa con las suculentas, échenle un ojo a esto: según el SANBI, el pastoreo de ganado y la minería también le están dando en la torre a la biodiversidad del ecosistema desértico más rico en todo el mundo.

ACÁ les dejamos el enlace al informe del SANBI, por si quieren saber más a detalle.