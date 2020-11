¡Qué poca! Sujeto arroja ácido a perrita en Morelos porque “alteraba a su perro”

A través de redes sociales, una mujer del municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos, denunció a su vecino porque le arrojó ácido a su perrita. Sí, Ela, como se llama su mascota, por esta cruel acción tiene quemaduras graves en esófago, hocico, lengua, ojos y nariz.

¿Qué es lo que pasó con esta perrita en Morelos?

En Facebook, Maru Díaz Bech, dueña de la perrita, compartió un video en el que explica que el pasado 5 de noviembre, su vecino le arrojo ácido a Ela a través de una malla, por lo que decidió acudir al Ministerio Público para presentar una demanda, mientras que su papá llevó a su mascota al veterinario.

Así lo indicó ella: “Vamos hacia el MP. Mi papá va a llevar a mi perra que el vecino decidió que le podía echar ácido a través de la barda; creemos que fue amoniaco, está super quemada del hocico, tiene lesionados los ojitos”.

También agregó que su vecino, al que denunció por maltrato animal ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem), le aventó ácido a su perrita porque alteraba a su perro: “Ela estaba en mi casa y él a través de una malla, aquí en esta zona donde se pasea su perro, decidió que le podía echar ácido porque su perro se pasea ahí y lo hacen enojar, entonces decidió que era fácil quemarla”.

Usuarios de internet exigen justicia para Ela

También por change.org, personas publicaron una petición para exigir justicia a las autoridades de Morelos por el caso de esta perrita: “Ela es una perrita juguetona y sociable que el día 5 de noviembre de 2020 fue víctima de una agresión terrible en el interior de su domicilio cuando un vecino le arrojó ácido a través de una malla que divide ambas propiedades. Esto ocasionó quemaduras severas en esófago, hocico, lengua, ojos y nariz“.

Además, señalaron que no buscan algún pago por el daño ocasionado a Ela: “La familia no busca la indemnización, queremos justicia. Quien maltrata a un ser indefenso como un animal es un peligro para la sociedad ya que nada lo va a detener para no lastimar a un ser humano. Exigimos que la Fiscalía del Estado y la Propaem actúen y hagan su trabajo para que este acto ruin y atroz no quede impune“, se lee finalmente.