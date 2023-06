A pesar de las denuncias en redes sociales y el hecho de que en algunos estados las autoridades sí están respondiendo a ellas, parece que los casos de maltrato animal no disminuyen en México, pues ahora en Oaxaca buscan a un sujeto que mató a un perrito por robarle la comida a su hija.

Fue durante la tarde del sábado 10 de junio cuando una página de Facebook llamada “Patitas felices Oaxaca”, publicó una fotografía donde se veía a un perrito amarrado con una cuerda. Algo que al parecer un sujeto hizo para castigar al perrito.

Un sujeto en Oaxaca atrapó a un perrito que le robó la comida a su hija. Foto: Patitas Felices Oaxaca (Facebook)

Un hombre en Oaxaca mató a un perrito por robar la comida de su hija

“Nos piden ayuda para que el caso no quede impune llamaron a Ocotlán y les dijeron que no pueden hacer nada que a ellos no les compete. Quien se suma para hacer presión o que sugieren que se haga”, indicó la página que en una publicación anterior dio más contexto.

De acuerdo con la denuncia de una mujer, el hombre atrapó al perrito y dijo que lo mataría porque le quitó la comida a su hija. “Lo estoy esperando y no regresa. Los perros callejeros no tienen la culpa de no tener comida ni techo y no sé qué hacer”, indicó

El hombre amenazó con matar al perrito y cumplió su amenaza. Foto: Patitas Felices Oaxaca (Facebook)

El perrito fue encontrado sin vida en un basurero de Santiago Apostol, Oaxaca

Lamentablemente, la misma persona reportó que horas después de su denuncia encontró al perrito sin vida y tirado en un basurero del municipio de Santiago Apóstol, en Oaxaca, luego de haber sido atrapado por el sujeto de nombre Mario, quien es mototaxista.

El caso se difundió en redes sociales y a través de Twitter, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca difundió un comunicado en el que informó que luego de ver las imágenes virales, se inició una carpeta de investigación en contra del sujeto por el delito de crueldad animal.

La Fiscalía de Oaxaca ya busca al responsable por el delito de crueldad animal. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía de Oaxaca ya busca al sujeto que mató al perrito

En el escrito, la Fiscalía indicó que ya realizan las investigaciones con ayuda de un equipo multidisciplinario, incluido un perito veterinario, y buscarán esclarecer los hechos para dar con el responsable y responda ante la justicia por la muerte del perrito.

La Fiscalía de Oaxaca también informó que los casos de crueldad animal son atendidas y en el 2022 abrieron 106 carpetas de investigación. Por otro lado, de enero a abril de 2023 se han abierto 20 carpetas por el delito de maltrato animal en el estado.

La Fiscalía de Oaxaca lanzó un boletín donde se comprometió a investigar lo ocurrido. Foto: Fiscalía de Oaxaca