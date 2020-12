No nos cansaremos de decir que es increíble que en pleno 2020 todavía exista el racismo. Y sí, éste enorme problema social ya se vio reflejado incluso en el trato que reciben los pacientes enfermos de COVID-19 en Estados Unidos. Así lo denunció una mujer afroamericana semanas antes de fallecer por culpa del coronavirus.

Esta es la historia de Susan Moore, una doctora afroamericana que enfermó de COVID-19 y llegó al Indiana University Health North Hospital (IU North) a principios de diciembre. Sin embargo, compartió un video en su cuenta de Facebook desde ese lugar donde aseguraba que estaba siendo víctima de un trato racista.

Contó que el médico que la atendía minimizó sus síntomas y la gravedad de su estado de salud, e incluso aseguró que recibió tratamiento (remdesivir) después de rogar por éste. “Dije y mantengo que si yo fuera blanca no tendría que pasar por eso“, declaró luego de asegurar que el médico no quería darle tratamiento porque “ni siquiera le faltaba el aire” como para recibir la medicina.

Unos días después, el 7 de diciembre, Susan Moore fue dada de alta, situación en la que la mujer afroamericana tampoco estuvo de acuerdo. “Así es como mueren los negros, cuando los mandas a casa y no saben cómo luchar por sí mismos”, dijo Moore. Y tenía razón al no estar de acuerdo en ser dada de alta… 12 horas después tuvo que ser ingresada a otro hospital por las complicaciones del coronavirus.

En otra publicación de Facebook, la mujer relató que en el segundo hospital le estaban dando un trato mucho más compasivo y efectivamente estaba recibiendo tratamiento por una neumonía bacteriana y una neumonía por COVID-19.

Dr. Susan Moore died today from COVID, but HOW she died is unacceptable. She posted a video to Facebook from an Indiana hospital days before her death about mistreatment. “This is how black people get killed when you send them home and they don’t know how to fight for themselves” https://t.co/iSF8rs7qmI pic.twitter.com/3a8qE6DhN3

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) December 22, 2020