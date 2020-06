Suspenden manifestación de #BlackLivesMatter en Londres ante contraprotesta de ultraderecha

Las protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis han trascendido fronteras. Además de todo lo que se generó en Estados Unidos por el caso, el movimiento #BlackLivesMatter también ha realizado protestas en el Reino Unido, por ejemplo. Este sábado, no obstante, se suspendió la manifestación programada debido a la presencia de una contraprotesta cuyo objetivo era defender los monumentos históricos de Londres.

Y es que eso de que los monumentos se vean afectados durante manifestaciones es un tema muy complejo que siempre tiene opiniones a favor y en contra (en México, lo sabemos bien ¿verdad?).

Y ante los daños que sufrieron diversas estatuas la semana pasada en Londres, incluida de Winston Churchill, un importante grupo de personas —ligadas en su mayoría al grupo de ultraderecha Britain First— se dieron cita este sábado para rodear y “proteger” los monumentos.

Things already escalating here on Parliament Square. Bottles and smoke bombs thrown at police. And you can see as a protestor smacks my phone out of my hand as I try to film the scuffles.

Turning on journalists too. @LBC @LBCNews pic.twitter.com/XgsoLfJExe

— Matthew Thompson (@mattuthompson) June 13, 2020