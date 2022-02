Quitan patria potestad a pareja que rechazó sangre de vacunados para una transfusión a su hijo

Un Tribunal de la ciudad de Bolonia, allá en Italia, determinó suspender la patria potestad a una pareja luego de rechazar que su hijo recibiera una transfusión de sangre. ¿El motivo? Exigían que ésta viniera de alguna persona no vacunada contra COVID-19.

Resulta que la pareja tiene un hijo de dos añitos de edad. El bebé debía someterse a una cirugía cardiaca, por lo que sería necesario aplicarle transfusiones de sangre. Sin embargo, padre y madre pensaron primero en temas como la procedencia de la sangre antes que en el bienestar de su pequeño.

Y es que bajo el argumento de que es por un tema religioso, la pareja se negó a que su hijo recibiera transfusiones de sangre de personas que estuvieran vacunadas contra el coronavirus. Pidieron que la sangre utilizada en su hijo fuera exclusivamente de alguien que no hubiera recibido el biológico y eso provocó una disputa que llegó hasta los tribunales en el Hospital Sant’Orsola de Bolonia.

El hospital llevó el caso ante la justicia cuando la pareja quiso encontrar donantes por su cuenta

Según medios locales como La Stampa, el hospital presentó el caso ante la justicia cuando la pareja inició una campaña a través de Telegram para conseguir donantes de sangre no vacunados. Las autoridades médicas indicaron que eso era riesgoso puesto que las transfusiones deben cumplir protocolos de seguridad muy estrictos.

Ugo Bertaglia, abogado de la pareja, argumentó que ellos nunca se negaron a que hijo recibiera la transfusión, únicamente pedían que la sangre fuera exclusiva de personas no vacunadas “por motivos religiosos”. Pero Vincenzo De Angelis, director del Centro Nacional de Sangre de Italia, argumentó que “la sangre se elige por criterios de compatibilidad y no por caprichos”.

Él mismo indicó que no existe evidencia científica de que el biológico se transmita al menor por medio de la sangre, por lo que no podía detenerse el procedimiento sólo por la exigencia de los padres. Además, el presidente de la Federación Nacional de Colegios Médicos, Filippo Anelli, declaró que “los protocolos que regulan las donaciones no permiten elegir al donante”.

Y al final perdieron la disputa y su potestad con el niño

La Corte local falló en favor del hospital bajo el argumento de que se debe priorizar la cirugía cardiaca del pequeño de 2 años, pero no sólo eso, el Tribunal de Menores de Bolonia le suspendió la patria potestad a la pareja de manera provisional por lo menos mientras se lleva a cabo la operación.