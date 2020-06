Comunidad indígena obtiene suspensión “definitiva” del Tren Maya… durante pandemia, aclara FONATUR

Aunque, en efecto, lo otorgado por el juzgado segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Chiapas fue una suspensión definitiva contra la ejecución del proyecto del Tren Maya (en uno de sus tramos)… hay que poner eso de “definitivo” entre comillas, ya que el juicio de amparo todavía no se resuelve, el gobierno puede impugnar… y otros detalles.

Así que, en lo que el gobierno federal avienta ese recurso, éste es evaluado y se decide si se revoca la suspensión (o se confirma)… en las obras del tramo uno del Tren Maya, el cual comprende de Palenque a Escárcega sólo se podrán hacer obras de mantenimiento.

De acuerdo con La Jornada, la mencionada suspensión fue otorgada a la comunidad indígena Ch’ol de Palenque, Salto del Agua y Ocosingo, la cual informó por medio de un comunicado que la decisión de la jueza fue tomada con base en el hecho de que la comunidad puede ver afectado su derecho a la salud… esto debido a que la ejecución del megaproyecto se da en épocas de la pandemia del COVID-19.

Aclaraciones del FONATUR

Como se mencionó al principio de esta fregona nota, el juicio de amparo todavía espera sentencia. Por medio de un comunicado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) hizo esa precisión, ante la algarabía que la supuesta suspensión definitiva causó entre los opositores al proyecto del Tren Maya.

Tren Maya. Indígenas logran suspensión definitiva contra Tramo 1 https://t.co/GJQi2Rjdw4 vía @Milenio Muy bien a detener este ecocidio !!! 👏🏻👏🏻👏🏻 — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) June 23, 2020

El FONATUR aclaró que eso de “suspensión definitiva” sólo aplica al tramo donde no se han iniciado trabajos. Es decir, no se podrá trabajar donde el hombre no ha metido mano… porque donde ya hay obra levantada, la constructora tiene chance de seguir dándole, ya que la suspensión reconoce que hay que darle mantenimiento a las vías. “Lo que significa que Fonatur puede continuar con los trabajos al amparo de la ley”.

Al igual que la propia comunidad Ch’ol, el FONATUR no dejó de remarcar el hecho de que la suspensión sólo es en lo que dura la emergencia sanitaria. Es decir, la decisión de la jueza no significa que hasta aquí llegó el Tren Maya.

Aunque señalaron que se respeta la preocupación que la comunidad indígena tiene de la emergencia sanitaria, las autoridades no dejaron claro si se aguantarán al fin de la pandemia… todo parece que no, ya que no dejaron de remarcar el hecho de que, para la impugnación de la suspensión, la jueza tiene el elemento de que la obra del Tren Maya es considerada como de interés público. Algo así como obra esencial… así que, con las debidas medidas de prevención, podrían volver a la camba al 100%.

Será cuestión de esperar. Mientras tanto, las obras de mantenimiento en el Tren maya serán “reducidas a las actividades esenciales, en campo abierto, con sana distancia, y con un protocolo de protección en obra avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, agregó el FONATUR.