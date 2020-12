Comunidades obtienen suspensión definitiva del tramo 2 del Tren Maya

Y en noticias que le causan agruras mañaneras a AMLO… por el momento no se podrán ejecutar obras relacionadas con el Tren Maya en el tramo 2. Aquí la explicación de por qué.

Debido a la suspensión definitiva que comunidades indígenas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, obtuvieron con relación a un amparo solicitado en julio pasado, los trabajos del Tren Maya pararán en el tramo ya mencionado.

Cabe señalar que esto no quiere decir que ya se tumbó el proyecto del Tren Maya. No. Sólo que, en lo que las comunidades arman su caso contra la construcción, no avanzarán los trabajos del megaproyecto federal.

“Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general”, explicó por medio de un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

“Esperamos que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto”, agregó.

El CEMDA indica que el gobierno federal tampoco tendrá chance de comenzar con nuevas obras que tengan que ver con la Fase 1 del Tren Maya… al menos no en las que esté conectada con el tramo 2, el cual va de Escarcega a Calkiní.

Organizaciones opositoras al Tren Maya denuncias amenazas en su contra

Las organizaciones y comunidades que lograron suspender definitivamente los trabajos del Tren Maya esperan que el Poder Judicial respete el fallo… y que, más adelante, le meta turbo a la chamba, ya que por ahí notaron algunos detalles relacionados con los tiempos que tardan las instancias correspondientes en aceptar sus denuncias.

“Existe una tardanza generalizada en la admisión de las demandas entre 4 y 6 meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables”, denunció el CEMDA.

Por si lo anterior no fuera una traba para el trabajo de las personas que luchan por la defensa del medio ambiente, las organizaciones señalan que ha habido amenazas, ataques e intentos de deslegitimación… por el simple hecho de oponerse al Tren Maya.

Por lo anterior, “hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que garanticen el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales a ejercer su labor y a actuar a fin de que cesen los ataques de los que hemos sido objeto por ejercer nuestro legítimo derecho a oponernos a las obras del Tren Maya”.