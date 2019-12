Aunque se les dice hasta el cansancio que no lo hagan –por el bien del ambiente o por tener tres pesos de decencia– hoy en día a muchos aún les sigue importando un comino eso de tirar sus bolsas llenas de basura en plena calle, práctica que realizan con la esperanza de que en los próximos días pase el camión de la basura y se las lleve. Sí, a veces no entendemos a la gente.

Sin embargo, en algunos estados del país ya están implementado acciones para atrapar a este tipo de personas y lo hacen con algo que pocos podrían resistirse: una recompensa monetaria. Lo decimos porque en el ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco, la alcaldesa Nydia Naranjo Cobián ha optado por ofrecer una recompensa a quien denuncie a personas que tiran basura en las calles.

Luego de que las campañas para no tirar basura en la calle no sirvieran para nada, el ayuntamiento de Cunduacán decidió ofrecer una recompensa de mil pesos a quienes denuncien a todos los que tiran basura en la vía pública. Eso sí, no crean que nomás es de llegar y decir “Fulanito fue, yo lo vi”, en realidad los denunciantes deberán presentar fotos o videos que comprueben el delito, para que de esa manera puedan recibir el dinero.

“Tratamos de concientizar a la gente con volantes y vocear en las calles, pero algunos no les importa sacar la basura y pensé que podía incentivar a otros para que los denuncien y pusimos como cuotas 500 pesos si es una persona que lleva una bolsa de basura y mil pesos si es una camioneta que trae varias bolsas”, mencionó la alcaldesa, quien también detalló que rifará electrodomésticos entre los vecinos que mantengan su calle limpia.

Por otro lado, todos aquellos que sean atrapados o denunciados tendrán que pagar una multa de 3 mil 100 pesos o bien, serán arrestados. Cabe mencionar que de acuerdo a Nydia Naranjo Cobián, los vecinos ahora andan bien pilas intentando atrapar a quienes dejen su basura en la calle. Aquí les preguntamos, ¿qué hubieran hecho ustedes?