Luego de pasar las vacaciones decembrinas en México, una familia fue atacada por un grupo armado durante su regreso a Estados Unidos. La agresión ocurrió en Ciudad Guerrero, Tamaulipas.

De acuerdo con medios locales, las víctimas viajaban en dos vehículos el sábado por la noche, por lo que se presume que el ataque en su contra fue simplemente porque llamaron la atención de un grupo armado, el cual les habría marcado el alto y, al no tener respuesta, reaccionó de manera violenta.

La familia iba con rumbo a Oklahoma, luego de haber pasado la temporada navideña en San Luis Potosí. Al intentar ser detenidos por los pistoleros, intentó huir… sin embargo, el grupo armado les dio alcance e inmediatamente rafagueó los vehículos, en uno de los cuales viajaba el menor de 13 años que perdió la vida.

Según indica Milenio, el menor era de nacionalidad estadounidense, mientras que sus padres cuentan con residencia permanente.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (AP) — An American family returning to the U.S. after a holiday visit to Mexico came under attack just south of Texas on Saturday night, with armed gunmen killing a 13-year-old and wounding three other people. https://t.co/EjsE7XvZ57

