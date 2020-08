“En Tamaulipas la politiquería cuesta vidas”, advierte Cabeza de Vaca a sus adversarios

Como amenaza, como sugerencia para que mejor se dediquen a otra cosa o como mero hecho demostrado… quien sabe, pero así fue como el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, contestó las acusaciones que hay en su contra.

Bueno, de hecho, ni contestó. Más bien dio un largo posicionamiento, con el que dio a entender que él está fuera de todo acto criminal, mientras que sus detractores andan queriendo el regreso de viejas prácticas que llevaron a Tamaulipas a tener altos índices de violencia e inseguridad… y por eso lo andan embarrando en cuanto acto criminal se puede.

“Se acabó el gobierno de los criminales y el crimen desde el gobierno. Aquí en Tamaulipas, nos jugamos todos los días la vida”, aseguró Cabeza de Vaca en la conferencia mañanera de AMLO que hoy se celebró en la entidad.

Incluso, Cabeza de Vaca comparó su actual situación con la que AMLO vivió durante la época de Vicente Fox, cuando era visto como serio aspirante a la silla presidencial y de ahí que se intentó sacarlo de la jugada a la mala.

“Usted mejor que nadie sabe que, en la lucha por el poder y entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva (…) Grabaron a sus colaboradores, lo difamaron en medios de comunicación, es más, el mismo presidente de la República intentó meterlo a la cárcel con el famoso desafuero”.

Sin embargo, según Cabeza de Vaca señaló que, en su afán de regresar al poder, sus adversarios podrían estar haciendo conectes con el narco (cosa de la que él también es acusado). “Las organizaciones criminales también hacen propaganda y tienen aliados políticos”, aseguró el gober de Tamaulipas frente a AMLO… y ahí es donde lanzó su advertencia..

De cara al 2021, mis adversarios “son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vida. Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataque pone en riesgo a mucha gente. La política no puede ni debe ser así”.

Las acusaciones me quitan tiempo, dice Cabeza de Vaca

Al ser cuestionado por la denuncia que en su contra hizo ante la FGR el aspirante a la dirigencia de Morena, Alejandro Rojas, el gobernador de Tamaulipas aseguró que solo son “ataques sin fundamento”, producto de que Tamaulipas está dando resultados en materia de inseguridad.

“Tamaulipas se disputaba los primeros lugares de inseguridad y violencia a nivel nacional. Hoy en día, ocupamos el lugar 25, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, presumió.

Sin embargo, no hizo mención a la investigación que la SEIDO tiene en su contra por operaciones con recursos ilícitos, los cuales provendrían del narcotráfico… investigación que los federales habrían comenzado a raíz de información de la DEA.

De acuerdo con Cabeza de Vaca, toda la información que ha salido en su contra en diversos medios, es ordenada por adversarios “poderosos e influyentes”, quienes buscan distraerlo de sus actividades. Y más o menos lo han logrado: diario dedica 20 minutos para contestar acusaciones y enviar cartas a medios, nomás para aclarar que todo es falso.

“En mi caso, hay quienes creen que con infamias me van a distraer. Se les olvida que yo vengo de la oposición y tumbé a un régimen que llevaba 86 años en el poder. Gobierno que saquearon y fueron capaces de entregar lo más sagrado: pactaron con el crimen organizado. Por eso los índices de inseguridad que había”.