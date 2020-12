Al menos 82 mil tarjetas de los Créditos a la Palabra aún no tienen fondos

¿Eres beneficiario de los Créditos a la Palabra que ofreció el Gobierno federal a empresarios afectados por el COVID-19 y aún no te cae el dinero? En entrevista para Noticieros Televisa, el encargado de Perspectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Alejandro Rosas Guerrero, explicó que son al menos 82 mil tarjetas del programa que todavía se encuentran sin fondos.

¿Por qué?

“El flujo de recursos tiene ciertos momentos en que se acelera, ciertos momentos en que tarda un poco. Se ha avanzado en el ritmo de las circunstancias nos han permitido y puede que se hayan generado algunos retrasos derivados de la complejidad logística y operativa y también pues del ritmo con que han fluido los recursos“, explicó el funcionario.

La Secretaría de Economía reconoció que son 82 mil tarjetas del programa Crédito a la Palabra que se encuentran sin fondos por falta de disponibilidad presupuestal #EnPunto con @DeniseMaerker https://t.co/bqKYHZ30mE pic.twitter.com/cgtSRxizcw — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) December 10, 2020

Recordemos que el Crédito Solidario a la Palabra fue anunciado con el objetivo de ser otorgado a los empresarios que no despidieron a sus empleados durante la pandemia y consiste en un crédito por 25 mil pesos. En este sentido, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicó que se dispersarían tres millones de créditos durante la emergencia sanitaria.

No les han pagado

Ya sea porque no les alcanzó la lana, porque no les han liberado más recursos o porque la logística para repartir los dineros es complicada, a los beneficiarios que les entregaron una tarjeta aún no les han depositado nada.

Algunos empresarios explican que cuando les entregaron la tarjeta del Banco del Bienestar les dijeron que tenían que esperar entre 17 y 20 días hábiles para que el depósito estuviera listo pero pasaron meses y aún no les cae nada.

Otros señalan que ya se pusieron en contacto con la Secretaría del Bienestar y con la Secretaría de Comercio pero que en ningún lugar les resolvieron nada y solo les dieron largas sobre la fecha en que depositarán el crédito solicitado.