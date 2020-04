Detienen a taxista por fingir que tenía coronavirus y causar pánico a los pasajeros

Ahh qué bromistas se han vuelto algunos a propósito de la situación que vive el mundo por culpa del COVID-19. Un taxista de Aguascalientes fue detenido la tarde de este sábado luego de fingir que tenía coronavirus y asustar a una pasajera de 57 años de edad que llevaba en su unidad en ese momento.

De acuerdo con El Sol del Centro, los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde sobre la avenida Miguel Ángel Barberena Vega. Policías municipales detuvieron al taxista luego de que la pasajera comenzó a hacerles señas desde las ventanillas cuando el auto circulaba por dicha avenida. Cuando la policía detuvo el taxi, la mujer le contó a los elementos de seguridad cómo estuvieron las cosas.

Martha Irene, la pasajera, narró a los uniformados que el conductor le dijo a un compañero vía telefónica que andaba trabajando pese a estar infectado con coronavirus, lo que de inmediato la puso en alerta. Además, y seguramente para hacer más creíble su broma, el chofer portaba un traje similar a los que se utilizan en hospitales y portaba cubrebocas.

Según reporta Excélsior, el taxista dijo a los policías que todo se trataba de una broma pues no estaba infectado realmente con COVID-19; dijo, además, que la broma ni siquiera era para la pasajera, en realidad era para su compañero. Pese a la explicación del chofer, el hombre fue detenido no sin antes ser examinado por paramédicos de Protección Civil, quienes corroboraron que efectivamente el hombre no presentaba ningún síntoma relacionado al coronavirus.

El taxista, identificado como Ramiro Eduardo, de 27 años, fue trasladado por causar pánico ante el Juez Calificador en la Dirección de Justicia del Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, lugar donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica.