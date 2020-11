¡Mocos! Las televisoras en EUA interrumpieron a Trump para evidenciar sus mentiras

¡Cachetadón con guante blanco! La tarde este jueves 5 de noviembre el presidente y candidato republicano para la reelección en Estados Unidos, Donald Trump, transmitió un discurso en el que acusaba que le estaban intentando robar las elecciones, que él había arrasado en algún estado pero los funcionarios, los trabajadores y la gente “corrupta” estaba contando votos ilegales que lo estaban dejando atrás frente a Biden.

“Detroit y Filadelfia son de los lugares más corruptos de nuestro país” lanzó sin temor a nada.

El asunto es que las principales cadenas televisivas del país interrumpieron la transmisión de Trump para verificar lo que estaba diciendo y evidenciar mentira tras mentira, una tras otra. Un golpe mediático muy fuerte en contra del candidato que al momento lleva la desventaja ante Joe Biden, candidato demócrata, y que ha denunciado una y otra vez que le quieren robar la elección y que se trata de un fraude electoral.

Como siempre las cadenas de televisión estaban transmitiendo el mensaje de Trump pero cuando comenzó a hablar de fraude, de victorias demoledoras y de votos ilegales, optaron por cortar su discurso, verificar los datos EN VIVO e incluso enlazar con expertos que explicaran que no hay pruebas para hablar de fraude electoral.

El conductor del canal MSNBC literalmente interrumpió la transmisión de Trump para decir que estaban en la “inusual posición no solo de interrumpir al presidente sino de corregirlo” y en compañía de un experto hablaron de que no se puede aludir un fraude.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

“Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…” pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020