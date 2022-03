A cargarse a otro lado: Teotihuacán cerrará en equinoccio de primavera

Ya no hay pandemia (bueno, eso creen muchos… pero en China se está viendo que no), pero ni así las autoridades del INAH abrirán el acceso a Teotihuacán para que la gente pueda volver a cargarse de energía en el inicio de equinoccio de primavera. Ya no se ha podido hacer eso desde que inició la pandemia.

Por medio de un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó a la gente que no habrá a qué asomarse el fin de semana por la zona arqueológica de Teotihuacán. Va a estar cerrado los días 20 y 21… recordando que el equinoccio de primavera es el día 20, así que ya valió el ritual energético.

“Con base en el ‘Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos abiertos’, y debido a la visita masiva de personas, la zona arqueológica de Teotihuacan, en el Estado de México, cerrará sus puertas los días 20 y 21 de marzo”, señala el comunicado del INAH.

Pero bueno, opciones hay. Aunque no abrirá Teotihuacán, la gente puede ir a lucir sus atuendos blancos a cualquiera de las otras 137 zonas arqueológicas que se abrirán durante el puente que se avecina. Esas sí abrirán bajo el esquema de la “nueva normalidad” y con la atención de un operativo especial que comenzará desde el 19 de marzo.

Chichen Itzá tendrá aforo limitado

Antes de lanzarse al centro prehispánico de su preferencia, no estaría mal echar una llamada o consultar cómo van a operar. Ya que, por ejemplo, también se tiene previsto cerrar Cobá, en Quintana Roo, y Dzibilchaltún, en Yucatán. Igual que Teotihuacán… que porque hay mucha afluencia de visitantes y es para evitar contagios COVID-19.

Por otra parte, el INAH informa que Chichen Itzá (otro de los centros preferidos para recibir la primavera) sólo tendrá aforo para un máximo de 15 mil personas por día. Esto durante los días del operativo (o sea, el fin de semana, más el día de puente). No se indica cómo se hará para medir la afluencia o si cuando unos se vayan se permitirá el acceso a otros, pero bueno, mejor váyanse temprano para alcanzar lugar.

Además de informar del cierre de Teotihuacán para el fin de semana, el INAH recuerda que durante su permanencia en las otras zonas arqueológicas todos los visitantes deben seguir obligatoriamente las medidas preventivas: “uso de cubrebocas desde el ingreso y en todo momento, aplicación de alcohol gel y toma de temperatura, así como el uso de tapete desinfectante”.

Además se pedirá respetar la sana distancia (al menos de 1.5 m entre personas), evitar ingresar a los espacios cerrados y seguir las indicaciones que señale el personal de cada sitio arqueológico.