No hace mucho, a finales del mes de abril de 2023, les contábamos la historia de María Herrera, madre buscadora que durante 15 años ha buscado por todo México a sus cuatro hijos, y que ahora nos dio su testimonio durante la manifestación de este 10 de mayo en la CDMX.

¿Quién es María Herrera?

María Herrera Magdaleno es una madre buscadora de Michoacán, quien ha recorrido todo el país, durante 15 años, para encontrar a sus cuatro hijos desaparecidos: Raúl, Jesús, Gustavo y Luis Armando.

De hecho, no hace mucho la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes de 2023: “La activista mexicana María Herrera Magdaleno, de 73 años, ayuda a liderar un movimiento de miles de personas al que nadie quiere unirse”, comentó la revista.

Y es que comenzó la búsqueda de sus hijos en 2008, cuando sus hijos Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera salieron junto a otras personas de Michoacán a Guerrero por un viaje de compra y venta de metales.

Foto: @TIME

Cuando llegaron a Atoyac, Guerrero, y después de entrar a un bar del lugar, desaparecieron el 28 de agosto de 2008.

Por este hecho, María Herrera y sus familiares empezaron sus propias investigaciones por la incompetencia de las autoridades. Entonces, de acuerdo con el Centro Prodh, la familia encontró indicios de que la desaparición de sus hijos fue responsabilidad de un grupo delictivo que controlaba Atoyac.

Desafortunadamente, dos años después, en 2010, otros dos hijos de María desaparecieron mientras estaban de viaje en Veracruz. Sí, presuntamente en uno de los puntos de revisiones de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, asociada con los Zetas.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Por estos dos hechos, María Herrera no ha parado de buscar a sus cuatro hijos, con todo y la falta de apoyo de las autoridades, durante tres sexenios diferentes. Incluso creando en 2014 una red nacional de colectivos que enseñan a las familias de personas desaparecidas a buscar e investigar los casos.

El testimonio de María Herrera, madre buscadora

Como algunos sabrán, este 10 de mayo de 2023, se organizó una manifestación del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, con la cual mamás y familiares de personas desparecidas exigieron a las autoridades su ayuda y garantizar su seguridad en la búsqueda de sus seres queridos.

Fue justamente en esta protesta que nuestra compañera Lucy Sanabria encontró a María Herrera, madre buscadora que nos dio su duro testimonio por la desaparición de sus hijos.

Foto: Lucy Sanabria // Testimonio de María Herrera, madre buscadora.

“Inicié buscando a 11 personas, que fueron las que desaparecieron en dos eventos diferentes con mis hijos. Raúl y Jesús Salvador desaparecieron el 28 de agosto de 2008, en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Y después de una intensa búsqueda, a los dos años, el 22 de septiembre de 2010, desaparecen a Luis Armando y a Gustavo en Poza Rica, Veracruz“, cuenta sobre la desaparición de sus hijos.

Lo peor es que no ha parado ahí, pues asegura que en el 2013 se intentaron llevar a otro de sus hijos, pero lograron rescatarlo. Mientras que en 2018, otra vez intentaron llevarse a otro de ellos.

Foto: Lucy Sanabria // Testimonio de María Herrera, madre buscadora.

“Desde ahí que personas me preguntan si tengo miedo, si me han amenazado, yo siempre les digo, a mí no me amenazan, a mí me las cumplen. A mí no me dicen ‘se los vamos a llevar’, llegan y hacen lo que quieren hacer“, dice.

Por esto asegura que ella y otras madres buscadoras sienten una desprotección enorme por parte de las autoridades, porque además de no ayudarlas a encontrar a sus familiares, esta situación, la desaparición de personas, sigue avanzando.

“Lo que más deseamos es que esta situación pare; salimos a gritar a las calles, salimos a decir lo que estamos viviendo, sí por alzar la voz por nuestros hijos, pero también para concientizar a la sociedad y decirles que esto les sirva como una forma de autocuidado; que esta situación tan grave que estamos viviendo, puede alcanzar a cualquiera“, señala María Herrera, madre buscadora desde hace más de 10 años.