Ley del Latido del Corazón: Texas prohibe casi todos los abortos

Mientras en algunas partes del mundo se consiguen victorias en el tema del aborto y de los derechos de las mujeres, en otras se observan retrocesos importantes. Este 19 de mayo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la polémica ley del latido, que básicamente prohibe en todo el estado los abortos en los casos en que ya se escuche el latido del corazón del feto.

Aunque no hay un tiempo definido para esto, los expertos señalan que el latido del corazón de un feto puede escucharse desde las 6 semanas de embarazo, esto es incluso antes de que una mujer pueda enterarse de que está embarazada.

“Este proyecto de ley garantiza que la vida de cada niño por nacer con un latido del corazón se salvará de los estragos del aborto“, publicó el gobernador.

The heartbeat bill is now LAW in the Lone Star State.

This bill ensures the life of every unborn child with a heartbeat will be saved from the ravages of abortion.

Thank you @SenBryanHughes, @ShelbySlawson, & #txlege for fighting for the lives of the unborn in Texas. pic.twitter.com/aolhUKM9tv

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 19, 2021