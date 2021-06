Andrés Manuel López Obrador (AMLO para la banda, y “ya sabes quién” para el partido político que lo llevó al poder), no deja de ser señalado por diferentes medios internacionales. The Nation se unió a la lista este viernes con un texto donde califican al mandatario mexicano como “una decepción para el mundo”… y tantito peor para México.

Y que conste que The Nation es conocido por ser un medio estadounidense de izquierda. Lo decimos porque ya se sabe que ante cualquier crítica en su contra, AMLO dice que es natural por venir de la derecha, o de los “conservadores”, como él los ha denominado desde que llegó a Palacio Nacional.

El periodista Dawn Paley firmó la nota publicada por el medio estadounidense este viernes. Y la neta es que sí le tiraron con todo. Desde los primeros renglones de la nota dicen que su respuesta ante el COVID fue fallida y que la “militarización” del país es una muestra de que mira hacia el pasado y no hacia el futuro (tssss).

The Nation critica a AMLO por fortalecer al ejército y abandonar a quienes sufren por la pandemia

Con base en la historia de Lucía Mixcoatl, quien vende nopales en un mercado de Puebla, el periodista indica que el apoyo del gobierno para las personas y empresas que se vieron fuertemente afectadas por la pandemia es muy bajo. Indica que el 61% de las empresas mexicanas solicitaron apoyo financiero y sólo el 5.4 lo recibió.

The Nation también recordó que AMLO sugirió usar los famosos “detentes” así como eso de que no robar, no mentir y no traicionar ayudaba a no contagiarse de coronavirus, para criticar su postura frente a algo tan delicado como la pandemia. Y por si fuera poco, resaltaron que es una de esas personas que se negó y se niega a ponerse un cubrebocas.

También critican que mientras se emprende al austeridad por todas partes (incluyendo el apoyo a la población ante la pandemia), el ejército se fortalece cada día más pues siempre están exentos de las políticas “transformadoras” de AMLO.

Y no es todo lo que le juzgan…

El medio de izquierda estadounidense le puso el calificativo de “decepción” debido a su contundente victoria en 2018. Peeeero dicen que a dos años y medio de mandato, “la brecha entre sus promesas y sus acciones se está ampliando”.

Y en fin, entre eso de la militarización y la pandemia, el medio también critica el poco interés del Presidente a las protestas de mujeres contra la violencia, cómo minimiza la violencia general en el país y los asesinatos de candidatos en plena campaña electoral, el enfoque de su gobierno en energías no renovables, la falta de protección humanitaria a migrantes y su promesa (no cumplida hasta ahora) de resolver y hacer justicia por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa… entre muchas otras cosas.

Las genias que hacen esto ⚡️⚡️ pic.twitter.com/5tNuQieo0X — Carolina Coppel (@carolinacoppel) March 15, 2021

“Tienes un gobierno que no está reaccionando a las circunstancias, que no tiene la capacidad ni los reflejos para ajustar sus prioridades a la situación y la emergencia que vive la población“, dice Mariano Sánchez-Talanquer, economista político mexicano de la Academia de Estudios Internacionales y de Área de Harvard. “Es como si se tratara de un zombi, cumpliendo con ciertos objetivos que se propusieron, como si nada más estuviera sucediendo a su alrededor“.

Hace sólo unos días todo mundo hablaba de The Economist precisamente por criticar a AMLO, luego de llamarle “falso Mesías”; pero Ebrard tiró esquina y salió a responderle a dicho medio. Sin embargo, no fue el único… esta semana se unió Le Monde, un medio de Francia, al poner sobre la mesa que ya sabes quién ejerce una “hiperpresidencia” en el país.

Pues como que ya son varios medios internacionales los que no hablan muy bien que digamos del Presidente, ¿no?