Cachetadón: Dice Greta Thunberg que el futuro de Trump se ve “brillante y maravilloso”

Durante su mandato, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunca se llevó muy bien que digamos con la activista ambiental Greta Thunberg. En un par de ocasiones menospreció su lucha y claro, si hasta sacó al país del Acuerdo de París.

Pero bien dicen que la venganza se sirve fría.

Por medio de su cuenta de Twitter, la activista sueca publicó una foto de Trump subiendo al helicóptero que lo llevaría a Florida después de que se le acabara el chistesito en la Casa Blanca.

“Parece un anciano muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué bueno verlo!“, escribió Thunberg.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

Pero no es la primera vez que Thunberg lo trolea con sus propias palabras

El 5 de noviembre pasado bien tempranito, Trump publicó en su cuenta de Twitter el mensaje “STOP THE COUNT” para exigir que se detenga el conteo de votos. Esto cuando aún tenía esperanza de ganara la presidencia alegando un fraude electoral.

Este mensaje fue citado por la activista Greta Thunberg con un mensaje sobre lo ridículo que se leía y recomendándole que trabaje en su problema para manejar la ira para luego irse a ver una buena película pasada de moda con un amigo.

“Tranquilízate, Donald!“, se lee al final del mensaje.

Exactamente este mismo mensaje fue publicado por Donald Trump en su cuenta de Twitter cuando la activista Thunberg apareció en la portada de la revista TIME del año pasado como persona del año.

Fue la actriz Roma Downey quien compartió la portada de la revista con una felicitación hacia Greta en su cuenta de Twitter. Este tuit fue citado por el presidente Trump con exactamente el mismo mensaje:

“So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill!”, escribió el mandatario.

“Tranquila, Greta”, terminó el mensaje Trump.