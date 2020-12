¿Listos para la cena navideña? Esto te tomaría contagiarte de COVID-19 en una reunión

Oficialmente (y sabrá Dios cómo) logramos llegar a diciembre, esa época del año esperada por muchos gracias al ponche, los romeritos, el pavo, las posadas y esa cena de Navidad donde tu tía te espera para preguntarte de tu vida amorosa. Sin embargo, este 2020 la tradición tendrá que cambiar un poco gracias al COVID-19.

Y es que con el segundo repunte que vive México en la actualidad –uno que está contabilizando más de 11 mil contagios por día en esta última semana–, las autoridades estatales y federales han suplicado a la población no realizar ninguna actividad navideña que implique reunir a muchas personas en un sólo lugar, pues esto podría disparar (más) los contagios.

La cena de Navidad podría provocar contagios de COVID-19 en minutos

Sin embargo, muchos hemos visto cómo la mayoría de la gente se pasa esas recomendaciones por el arco del triunfo y piensa que no pasa nada. Por ende ya están preparando todo para realizar la cena navideña en donde, de tener a alguien con COVID-19 en casa, les tomaría unos cuantos minutos hacer un contagiadero.

No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Para ser más específicos, así lo proyecta un modelo matemático creado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que evalúa el posible riesgo que existente en una cena familiar con diez personas, en una habitación de unos veinte metros cuadrados, y con una persona contagiada.

Si los invitados usan mascarilla el tiempo de seguridad puede ser alto

De acuerdo con los investigadores, este modelo está basado en la transmisión del COVID-19 a través de los aerosoles y por lo tanto sus resultados podrían varias de otras circunstancias. Sin embargo, en el mismo presentan cuatro escenarios donde el uso de mascarillas y los espacios ventilados juegan un papel fundamental al retrasar el tiempo de posible contagio.

Por ejemplo, en el primer escenario donde la habitación donde se lleva a cabo la reunión cuenta con ventilación natural, las personas llevan cubrebocas y hablan con un tono de voz normal (no gritando), la seguridad de no tener un contagio de COVID-19 podría ser de 1 hora con 11 minutos.

En el caso contrario, podrías contagiarte en menos de 10 minutos

En cambio, si los elementos son los mismos pero los invitados no usan cubrebocas, la seguridad de la reunión podría bajar drásticamente hasta los 14 minutos. En el tercer escenario, donde la habitación no cuenta con ventilación y los invitados no usan mascarilla, el tiempo se reduce a 12 minutos.

Finalmente, en el cuarto escenario con un cuarto sin ventilación, gente sin mascarillas y hablando con voz alta, el tiempo para que se produzca un contagio es de sólo 9 minutos. Ni lo que te vas a hacer de camino a la casa de tu tío, donde sólo irás a sentarte en el sillón para ver tu celular toda la noche y hasta cuando sirvan la cena.

Esperemos a enero de 2021 a ver qué ocurre después de la cena de Navidad

Pues ahora sí que quedará en cada quién decidir si realizar o no cenas y reuniones en este fin de año. Aunque –y tristemente– nosotros estamos seguros de que en las primeras semanas de enero comenzaremos a ver los estragos que dejarán las fechas decembrinas en las cifras del COVID-19, tanto en México como en el mundo. 😪