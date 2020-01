Estamos en las primeras horas del 2020 y me atrevería a decir que ya tenemos al primer candidato para el Premio Puskas al mejor gol, o mejor dicho, golazo del año:

El iraní Alireza Jahanbakhsh rescató un dramático empate para el Brighton frente al Chelsea de la manera más espectacular.

Corría el minuto 84 de juego y Chelsea de Frank Lampard se encaminaba a llevarse los tres puntos, cuando Jahanbkhsh se encontró con una pelota dentro del área que remató con una chilena en la que el arquero Kepa Arrizabalaga no tenía nada que hacer.

Alireza Jahanbakhsh with a goal that could win the Puskás award on the first day of the year pic.twitter.com/vrC3wAcuz8

— Niall ㋡ (@niallmoran_) January 1, 2020