Llegó la fecha: Estados Unidos prohíbe TikTok y WeChat por seguridad nacional

Donald Trump no quitó el dedo del renglón en su embestida contra TikTok y su prohibición en Estados Unidos ahora sí es un hecho. Este viernes 18 de septiembre cierra con el anuncio del Departamento de Comercio que prohíbe el uso de dos aplicaciones chinas en el gabacho.

Se trata de TikTok y WeChat, que supuestamente son una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo con el gobierno de Donald Trump.

Entre las consecuencias de esta decisión está el hecho de que empresas como Apple o Google —a través de sus tiendas digitales— no dejarán descargar TikTok o WeChat, así que los usuarios ya no podrán hacer transferencias o pagos en Estados Unidos mediante esta última app o echarse los famosos videos de corta duración en TikTok.

Se supone que a partir del 20 de septiembre y 12 de noviembre; WeChat y TikTok, respectivamente, no podrán ofrecer sus servicios, la distribución de contenido, utilizar su código en el gabacho y en general, operar.

A TikTok Donald Trump todavía le dio “chance” de que resuelva sus rollos de seguridad y se arregle con la empresa estadunidense Oracle para que funja como proveedora —y de esta manera demostrar que no representa una amenaza para Estados Unidos. Si lo hace, TikTok podría revertir las sanciones y operar con todas las de la ley.

Va de nuevo: desde que se le prendió esta idea de prohibir TikTok —ya lleva rato con ella, desde julio de 2020—, Donald Trump ha argumentado que las aplicaciones chinas son el medio perfecto para que el Partido Comunista espíe los movimientos de Estados Unidos.

Today’s actions prove once again that President @realDonaldTrump will do everything in his power to guarantee our national security and protect Americans from the threats of the Chinese Communist Party. https://t.co/xGLqRVwhao

— Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) September 18, 2020