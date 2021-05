“Son mis amigos”: Tinieblas se disculpa por no responder pregunta sobre comunidad LGBT+

Si perteneces a la comunidad LGBTTTIQ y vives en la Venustiano Carranza, ya puedes estar tranquilo… resulta que Tinieblas sí tenía propuestas para ti, sólo que el mal sonido y su máscara no lo dejaron escuchar bien cuando le preguntaron por éstas en el debate del pasado jueves.

La disculpa de Tinieblas…

Por medio de un video compartido en la cuenta de Facebook de Redes Sociales Progresistas Ciudad de México, Tinieblas compartió algunos mensajes para intentar limpiar un poco su terrible episodio, luego de quedarse “mudo” cuando le preguntaron por sus propuestas para la comunidad LGBT+.

“Hace un par de días, en el debate, la moderadora me preguntó acerca de mis propuestas sobre la comunidad LGBTTTIQ, con toda honestidad les digo que no escuché bien la pregunta, pero eso no quiere decir que no tenga propuestas“, dice una de las publicaciones.

Además, los de RSP compartieron un video donde vemos a Tinieblas con la bandera de la comunidad detrás suyo. En este reitera que el mal sonido en el debate, así como la máscara que tiene que portar por su faceta de luchador, no lo dejaron escuchar bien la pregunta y por eso dio la impresión de que su cerebro lo abandonó por varios segundos.

“Quiero darles a todos ustedes una disculpa referente a lo del debate. Ese día estuve un poco nervioso y no entendí la pregunta que me hicieron. Me volvieron a dar la palabra, no le entendí. El sonido estaba mal y por la máscara también no tengo la audición como debe ser correcta“, dice.

“Quiero pedirles una disculpa. No fue mi intención ni nada de eso, Recuerden, siempre mi ofrecimiento ha sido para la comunidad, que son mis amigos y siempre los estaré apoyando“, finalizó.

Acá el recuerdo de lo que le pasó en el debate

Tinieblas anduvo en el ojo del huracán este fin de semana porque el pasado jueves, en el debate entre los candidatos que buscan la Alcaldía de Venustiano Carranza, se quedó en silencio cuando le preguntaron cómo pensaba impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTTTIQ en la alcaldía.

Y luego del incómodo silencio, se puso a hablar de las madres solteras que se quejan mucho con él cuando sale a dar recorridos por las calles de la localidad (¿¿¿???).

A su favor puedo decir que es una persona mayor y le pregunté algo que no esperaba. 😬 pic.twitter.com/HkSmosdbhl — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) May 22, 2021

Pero bueno, como puedes ver, todo fue un pequeño malentendido por culpa del mal sonido y de su máscara (ja, y uno creyendo que no había respondido porque no sabía nada sobre la comunidad LGBTTTIQ… discúlpanos tú por mal pensados, Tinieblas).