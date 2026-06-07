Lo que necesitas saber: La página del festival informó que sería irresponsable continuar con las actividades programadas, por lo que el evento fue cancelado este domingo 7 de junio.

Este fin de semana se llevó a cabo el Old West End Festival, una celebración anual del histórico barrio Old West End, considerado uno de los distritos históricos residenciales más grandes de Estados Unidos.

Sin embargo, lo que parecía una tarde familiar terminó en caos luego de que se registrara un tiroteo que, según los reportes, ocurrió alrededor de las 5:37 de la tarde. El incidente provocó una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron al menos a 12 personas lesionadas. Las víctimas tienen entre 14 y 61 años de edad y hasta ahora, se sabe que dos de ellas se encuentran en estado grave.

Las primeras investigaciones apuntan a que al menos dos personas armadas comenzaron a dispararse entre sí en medio de la multitud. Sin embargo, varias personas ajenas al conflicto quedaron atrapadas en el fuego cruzado y resultaron heridas.

Aunque en el festival había cientos de asistentes y un importante despliegue de seguridad, hasta el momento no se han realizado arrestos. Las autoridades mantienen una búsqueda activa de los responsables y han solicitado a quienes estuvieron presentes que compartan fotografías o videos que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Foto: Captura de pantalla | toledooldwestend.com

Por ahora, la página del festival informó que sería irresponsable continuar con las actividades programadas, por lo que el evento fue cancelado este domingo 7 de junio. Mientras tanto, se espera que las autoridades logren localizar a los responsables de este trágico suceso.