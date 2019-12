Alrededor de las 19:00 horas se registró un tiroteo en la sede de los servicios secretos de Rusia —el Servicio Federal de Seguridad (FSB). De acuerdo con la AFP, el saldo fue de varios heridos y un presunto agresor ya fue neutralizado por la policía de Moscú.

Medios internacionales han señalado que la agresión sucedió en la recepción del edificio del FSB —mejor conocido como el servicio de inteligencia de Rusia y ubicado en el centro de Moscú. También hablan de varios agresores mientras que dan cifras sobre posibles víctimas mortales, al menos tres. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque.

Como pueden observar, aún no hay información precisa sobre el número de heridos, víctimas mortales y la causa del ataque —así como la identidad del agresor o los agresores. La prioridad para la policía de Moscú y los equipos de emergencia es atender a las víctimas y mantener la situación bajo control.

De inmediato los servicios de emergencia y la Policía de Moscú se trasladaron a la zona, acordonaron el lugar y se encuentran brindando apoyo a los heridos —el portal ABC reporta que entre las víctimas se encuentra un agente del FBS.

El ataque sucedió en contexto de la rueda de prensa anual de Vladimir Putin, presidente de Rusia. El FSB es conocido como el sucesor de la KGB y su sede se encuentra ubicada en el corazón de Moscú.

