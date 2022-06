Ya antes habíamos escuchado que a Samuel García, gobernador de Nuevo León, no le toca el abasto de agua y ya le cayó gordo que le reclamen por la escasez de agua porque pues nada más es el gobernador.

Y recientemente se aventó otra frasecita digna de un premio: “No soy Tláloc”.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador se puso a explicar las acciones de bombardeo de nubes que están llevando a cabo para que llueva en una zona específica de Nuevo León y se puedan recargar los pozos y las presas.

Afirmó que muchas personas le preguntan que qué onda con la lluvia y con el agua y él afirma “Bueno, primero no soy Tláloc“.

Samuel García ‘ocupa’ una nube lloviendo 7 horas para avanzar con la crisis del agua



“Empezamos a bombardear para que la nube se quede aquí”, explicó @samuel_garcias este martes. "Primero no soy Tláloc, si hoy llega la humedad, y le atinamos… ya fregamos al menos unas semanas". pic.twitter.com/9fvu8q7LFY — LA OCTAVA (@laoctavadigital) June 28, 2022

Que no es Tláloc, dice el gobernador

El gobernador explica que en el área del sur del estado, en las próximas horas, habrá muchas nubes, de las 4 de la tarde de este martes y hasta el medio día del miércoles.

Para eso comenzarán a bombardear para que las nubes se queden en esa zona y llueva en esa zona sin que las nubes se muevan.

“Aquí ocupo la nube lloviendo 7 horas para que todo ese escurrimiento en la Sierra de Santiago me ayude a recuperar La Boca, que está seca (la presa), por eso no puedo mandar agua. A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida, me hablan todos los días los vecinos preguntándome hey qué pedo, por qué no llega el agua, pos porque la Boca alimenta ese sector y está en cero. Si hoy logramos, bueno primero no soy Tláloc, si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí y todos los ríos escurren a La Boca y la recuperamos, ya fregamos”.

Recordemos que desde hace varias semanas el gobierno de Nuevo León ha estado bombardeando nubes para provocar la lluvia y poder recuperar un poco los niveles de las presas que ya están en niveles críticos.

Nuevo León cuenta con al menos 4 presas que abastecen de agua, principalmente, a los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey. Se trata de las presas El Cuchillo, La Boca, Salinillas y Cerro Prieto.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua de la Conagua, en el mapa de Monitoreo de las Principales Presas de México, se muestran los niveles en tiempo real de agua en estas presas.

Hasta este 22 de junio, La Boca reporta un llenado del 7%, Cerro Prieto un llenado del 2%, El Cuchillo un 45% y Salinillas a un 69%, todos estos porcentajes con respecto a los Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), es decir, el máximo nivel con que se puede operar la presa para satisfacer las demandas.