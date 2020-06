Reformas a la Ley de Derechos de Autor en México podrían censurar y eliminar contenido en internet

El pasado 17 de junio el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, anunció a través de un video posteado en su cuenta de Twitter que en los próximos días se llevará a cabo una sesión extraordinaria para discutir y buscar la aprobación de varias leyes derivadas de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), las cuales tienen que ver con la protección de los derechos de autor.

Si bien para muchos la implementación de nuevas leyes al Capítulo de Propiedad Intelectual del TMEC, podrían sonar como una buena idea, la realidad es que estas reformas están causando mucha preocupación entre organizaciones civiles, pues son una alarma roja para la libertad de expresión en internet.

Una de ellas es la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), quien afirma que dichas modificaciones a la Ley de Derechos de Autor no sólo representan un riesgo de censura para las personas de internet en general, sino que también viola el derecho a la libertad de expresión y por ende los acuerdos internacionales que la permiten.

De acuerdo con R3D, una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor pretende establecer un mecanismo llamado “notificación y retirada”, el cual funciona de la siguiente manera: cualquier proveedor de servicios de Internet deberá quitar un contenido publicado si éste es denunciado directamente por violar la propiedad intelectual.

Es decir, con este mecanismo no se deberá de recurrir a una autoridad para que se ordene retirar un contenido en internet, ni mucho menos para saber si realmente una persona violó derechos de autor en dicho material. Sólo bastará con que alguien denuncie con los proveedores directamente para que estos tengan la obligación de bajar ese contenido.

Y eso no es todo, ya que dicha reforma también planea dar hasta 10 años de prisión a quienes violen las llamadas “medidas tecnológicas de protección”, que son candados que los fabricantes y desarrolladores utilizan para que nadie pueda copiar los sistemas o equipos de su creación, algo que también puede ser contraproducente.

Estos candados serían obstáculos para que las personas no puedan reparar objetos (ya que al no saber cómo se construyó algo tampoco sabrán como arreglarlo), no tengan permiso de buscar información para difundirla y también, no se les permita el poder mejorar y perfeccionar aparatos electrónicos como los marcapasos (en el caso de los médicos), sólo por mencionar algunos casos.

R3D indica que muchas personas necesitan eludir candados de seguridad sea por razones de recreación, diversión, laborales o simplemente para brindar y mejorar aparatos, por lo cual piden al Senado de la República que involucren a representantes ciudadanos para que se informe mejor de qué van las reformas al TMEC, que deben tener un “estricto apego a la Constitución y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que posee el Estado Mexicano”.

🚨Reformas para implementar el #TMEC representan una amenaza grave a los DDHH. Las organizaciones firmantes exigimos @senadomexicano que los grupos de trabajo para discutir estas reformas sean incluyentes y plurales.#NiCensuraNiCandados 👉https://t.co/bil0kwjmiC pic.twitter.com/60ESpzxuPX — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) June 17, 2020

La organización civil también pide al Senado que indique por qué hay tanta prisa en que se aprueben estas reformas de Ley de Derechos de Autor en México, pues el país tiene hasta tres años –a partir de la entrada en vigor del TMEC, que es el 1 de julio– para implementar algunas disposiciones en dicho tratado, aunque acá en el país parece que ni el coronavirus podrá detenerla.