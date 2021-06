Tocilizumab, el medicamento que aprobó la FDA para el tratamiento de COVID

El pasado 24 de junio, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) emitió una autorización de emergencia para el medicamento Actemra (tocilizumab) para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos (mayores de 2 años) que estén hospitalizados por COVID-19.

En especial para pacientes que reciben corticosteroides sintéticos y requieren de oxígeno suplementario, ventilación mecánica no invasiva o invasiva, o bien oxigenación por membrana extracorpórea (EMCO).

Es importante destacar que este medicamento no está autorizado para pacientes ambulatorios, es decir, que se recuperen en casa y no en un hospital.

De acuerdo con la FDA, se demostró que el medicamento reduce el riesgo de muerte a lo largo de 28 días de seguimiento, además de que disminuye el riesgo de muerte en pacientes que fueron entubados durante el mismo periodo de tiempo.

Básicamente este medicamento reduce la inflamación provocada por el COVID al bloquear el receptor de interleucina-6. Pero este medicamento no fue creado exclusivamente para el virus SARS-CoV-2 sino que se receta por infusión intravenosa para múltiples enfermedades respiratorias y la artritis reumatoide.

Es importante aclarar que este medicamento puede usarse para ciertos pacientes hospitalizados con COVID pero no está aprobado como un tratamiento para el COVID en general.

Es decir, que cuando se usar para tratar esta enfermedad en la población autorizada, los beneficios conocidos y potenciales superan los riesgos. Los datos que respaldan este medicamento se basan en 4 ensayos clínicos. En uno de ellos, RECOVERY, se aleatorizaron 4 mil 116 pacientes hospitalizados con neumonía grave por COVID, la mitad recibió el medicamento y la otra mitad el tratamiento habitual.

Esto arrojó buenos resultados. Las probabilidades de muerte para el día 28 de los que recibieron el medicamento era del 30.7%, mientras que para los que no lo recibieron era del 34.9%.

Además,la mediana del tiempo transcurrido hasta el alta hospitalaria fue de 19 días para los pacientes que recibieron Actemra y de más de 28 días para los pacientes que solo recibieron la atención habitual.

Today, we issued an EUA for a drug treating hospitalized adults & pediatric #COVID19 patients (2+ yrs) receiving systemic corticosteroids & require supplemental oxygen, non-invasive or invasive mechanical ventilation, or extracorporeal membrane oxygenation https://t.co/1QH7FJqKsw pic.twitter.com/zgbmhuZIkw

— U.S. FDA (@US_FDA) June 24, 2021