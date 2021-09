Película de Mario Bros, novedades de Switch y más: Todo lo que se anunció en el Nintendo Direct

Aquí estamos de nuevo. Este 24 de septiembre, se llevó a cabo otra fascinante transmisión de Nintendo Direct que, como siempre, nos trae un montón de sorpresas y novedades para Nintendo Switch entre las que destacaron algunas entregas clásicas de la compañía que estarán disponibles para la consola, algunas actualizaciones de otros juegos que ya se venían esperando y nuevos gamplays de otros videojuegos que nos con la expectativa alta.

Y bueno, no solo eso… ya hasta tenemos más información sobre la próxima película de Mario Bros que trae un elenco de voces espectacular. Sin duda, la transmisión reciente nos dejó con la boca abierta. Pues no nos liemos más…. veamos todo lo que nos dejó esta entrega del Nintendo Direct.

Monster Hunter Rise: Sunbreak y noticias sobre ‘Super Smash Bros’

El Nintendo Direct de este 24 de septiembre arrancó con todo. Para comenzar la transmisión, se ofreció un primer vistazo al juego Monster Hunter Rose: Sunbreak, título de Capcom que está contemplado como contenido descargable y que llegará en el verano de 2022 aún sin fecha de lanzamiento concreta.

Por otra parte, se anunció que el próximo mes de octubre se revelará al último peleador de Super Smash Bros Ultimate. El señor Sakurai develará la identidad del personaje, su función de batalla y otros detalles en un video el día 5 del próximo mes, ahí para que anoten la fecha. Hay que destacar que esta será la última presentación que se hará para el juego.

Vistazo a ‘Kirby and the Forgotten Land’ y nuevo gameplay de ‘Metroid Dread’

Otro anuncio impactante fue la fecha de lanzamiento del nuevo juego de Kirby. Forgotten Land se lanzará en la primavera de 2022 y vaya que luce sensacional. Los fanáticos podrán interactuar con la tierna bolita rosada con un sinfín de habilidades que ya conocen a través de un nuevo terreno 3D. Pero lo más llamativo es el escenario que evoca a una civilización antigua que luce deteriorada y abandonada (aunque muy colorida, eso sí).

Ahora, para aquellos que andaban esperando un poco más de información sobre la nueva entrega de Metroid, agárrense que hay cosillas curiosas para ustedes. En la demostración de Metroid Dread, se nos reveló que la trama se centrará en Samus Aran en su viaje al planeta ZDR con la misión de confirmar la existencia de un extraño parásito mientras investiga la desaparición de los robots de investigación E.M.M.I. En el camino, la cazarrecompensas se encontrará con los vestigios de una antigua civilización.

Vayan a los sitios web oficiales de Metroid Dread porque ahí se harán algo así como ‘reportes de misión’ rumbo al lanzamiento del juego el 8 de octubre. Así, llegarán frescos y preparados para la nueva y esperada aventura.

Confirmado el elenco de la película de Mario

Agárrense de nuevo porque en el Nintendo Direct no solo se anunciaron cosillas y otros detalles sobre videojuegos. También se confirmó que la película de Mario Bros se estrenará a finales de 2022, en el mes de diciembre. Lo mejor: el elenco de voces luce espectacular.

Chris Pratt será el encargado de prestar su voz a Mario, mientras que Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, Keegan-Michael Key y Charlie Day, serán los encargados de doblar a personajes como Peach, Bowser, Donkey Kong, Todd y Luigi respectivamente. Te dejamos todos los detalles POR ACÁ.

Juegos que llegan a Nintendo Switch

Mario Party Superstar – 29 de octubre de 2021

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – Ya disponible

Disco Elysium: The Final Cut – 12 de octubre versión digital

Zelda Hyrule Warrior pase de expansión – Guardián de los recuerdos: 29 de octubre en Nintendo E-Shop

Chocobo GP: exclusiva de Nintendo Switch en 2022

Animal Crossing New Horizon – Tendrá direct en octubre y nuevo contenido gratuito en noviembre

Mario Golf actualización gratuita – Ya disponible

Disney Magical World 2: Enchated Edition – Llega en diciembre

Star Wars: Knights of the Old Republic – 11 de noviembre de 2021

Dying Light 2: Stay Human – 4 de febrero 2022

Triangle Strategy – 4 de marzo 2022

Shadowrun Trilogy – Llega en 2022

Castlevania Advance Collection – Ya disponible

Actraiser Renaissance: Ya disponible

Deltarune Chapter 1 & 2 – Ya disponible

Hot Wheels Unleashed – 30 de septiembre de 2021

Surviving The Aftermath – Invierno de 2021

Shin Megami Tensei V – 12 de noviembre de 2021

Splatoon 3: 2022

Bayonetta 3: 2022

Novedades en Nintendo Switch Online

En Nintendo Switch Online habrá una nueva suscripción aparte de la ya existente que permitirá a los usuarios jugar algunos juegos clásicos de nintendo 64 como Zelda Ocarina Of Time, además de algunos clásicos de SEGA Mega Drive. Por si eso fuera poco, también se dio a conocer que habrá un paquete de expansión con dos controles inalámbricos de los sistemas de juego antes mencionados.

La suscripción estará disponible a finales de octubre. A continuación, la lista de juegos que estarán disponibles con la actualización: