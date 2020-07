Here we go again: Tokio establece su alerta más alta por incremento de casos de COVID-19

Este miércoles, en Tokio, Japón se elevó al nivel más alto la alerta por el COVID-19, pues han reportado un incremento de casos de coronavirus.

Lo que se suma a que Japón enfrenta el resurgimiento de la epidemia, después de que en mayo se levantara el estado de emergencia.

¿Qué es lo que ocurre en Tokio?

El gobierno de Tokio pidió la mayor vigilancia después de que se confirmaran 165 nuevos casos positivos de coronavirus; marcando así, el séptimo día consecutivo de incremento de contagios de tres dígitos.

Con este nivel de alerta que se implementa en la capital de Japón, se llega al más alto de un total de cuatro niveles, lo que significa que los contagios se están propagando.

¿Qué recomendaciones da la dirigente de Tokio?

Yuriko Koike, gobernadora de la capital de Japón, pidió a todos los habitantes que respeten el no realizar viajes no esenciales fuera de Tokio, y que además se abstengan de acudir a los establecimientos de vida nocturna y restaurantes que no han tomado ninguna de las medidas sanitarias para prevenir infecciones.

De acuerdo a Kyodo News, la dirigente declaró lo siguiente: “Me gustaría pedir una vez más a los residentes y las empresas que sean diligentes para prevenir la propagación del virus”.

Nuevas infecciones se dan después de que se levantara el estado de emergencia

Según con información de esta de agencia de noticias japonesa, el número de nuevos casos de coronavirus en Tokio ha ido en aumento desde que se levantó el estado de emergencia el 25 de mayo, ya que el gobierno de la ciudad dio a conocer cuatro días consecutivos de más de 200 casos hasta el domingo pasado.

Antes de informarse el nuevo nivel de la alerta por COVID-19, médicos expertos de Tokio propusieron elevarla después de que la capital japonesa llegara los ocho mil 354 casos positivos, lo que representa la tercera parte del total de contagios en Japón.

*Con información de Kyodo News