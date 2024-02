Lo que necesitas saber: En la tómbola de Morena ganaron acceso a candidaturas personajazos sólo conocidos de rebote... como "el hermano de AMLO", "el hijo del gobernador de Tamaulipas".

Como jefe que se saca el premio “choncho” en la rifa de fin de año o el exgobernador que le “pegó al gordo” en dos ocasiones… así los cercanos a AMLO e impulsores de la 4T, quienes salieron ganones en la tómbola que armó Morena hace unos días para repartir candidaturas. Claro que tanta pin$%&e “suerte” despertó dudas de la transparencia del sorteo, así que, por el momento, Jesús Ramírez y El Fisgón han optado por rechazar sus respectivos accesos a “hueso”.

Jesús Ramírez asegura que ni siquiera piensa en renunciar

“No he pensado cambiar, mientras el presidente de la República considere que yo pueda seguir cumpliendo esa tarea, la seguiré haciendo”, aclaró el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, quien en la tómbola de Morena se sacó una candidatura a diputado. “Yo estoy enfocado en la tarea de comunicación del gobierno, no estoy pensando en otro tema”.

Aunque Jesús Ramírez no dijo claro y directo “no voy para diputado”, sí señaló que no tiene pensado renunciar a su cargo como vocero presidencial… lo cual debería hacer –a más tardar el 1 de marzo– si es que va por el cargo que “ganó” en la tómbola morenista.

Foto: Cuartoscuro

La tómbola sólo era una parte del proceso, explica El Fisgón

Otro que también rechazó aceptar la candidatura ganada en la muuuuuuy sospechosa tómbola fue Rafael Barajas, El Fisgón. “No voy al Congreso”, aclaró el monero, luego de que una de sus seguidoras en redes le echó porras para ser uno de los que defienda el Plan C de AMLO.

Así como Jesús Ramírez, El Fisgón aclaró que él no se registró para tener la posibilidad de obtener una candidatura…entonces, si salió “ganador” de la tómbola de Morena, es únicamente porque forma parte del Consejo Nacional de Morena. Además, agregó el caricaturista, el con la tómbola no concluía el proceso para designar las candidaturas.

Foto: Captura de pantalla // Chamuco TV // Canal 22

“Ya que salieron las listas definitivas, está claro que yo no voy al Senado. Yo no me postulé (…) lo que me llama la atención es la rapidez con la que la gente saca conclusiones, a partir de una información parcial”.

Hermano de AMLO también salió en tómbola… pero fu cepillado

En la lista definitiva que menciona El Fisgón se dejó sin candidatura a otro “ganón” que hizo pensar que en la tómbola de Morena se recurrió a “bolitas calientes”: José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO.

Los que si vieron burro y agarraron viaje fueron todas las “corcholatas” que se quedaron viendo cómo Claudia Sheinbaum se llevó la candidatura presidencial: Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña… bueno, Manuel Velasco no, pero él posiblemente vaya por una posición representando al Partido Verde.

Las corcholatas de Morena // Foto: Mario Delgado

Te puede interesar