VOTA: ¿Cuál de estas campañas electorales te dio más pena ajena?

Qué les decimos. Estamos a unos cuantos días de que se lleven a cabo las elecciones intermedias en México, calificadas como las más grandes de la historia por el número de cargos a renovar, más de 21 mil. Pero todo parece indicar que en este periodo los candidatos tenían un solo objetivo: hacer el ridículo más grande.

Y pruebas hay demasiadas más de las que querríamos. La mayoría de los aspirantes a un puesto de elección popular nos presumieron sus habilidades para el baile, unos se volvieron comediantes, strippers e incluso estrellas de rock.

Es por eso que en Sopitas.com queremos elegir a las campañas que más nos dieron pena ajena y para eso necesitamos de su ayuda. Acá les dejamos nuestro top 10 de los osos electorales memorables y ustedes elijan el que más les dio penita.

Las campañas electorales mexicanas que más pena dieron

José Luis Romero y sus bailecitos…

Se trata del candidato de Redes Sociales Progresistas a la gubernatura de San Luis Potosí. Al candidato le gusta mucho bailar y poner el ambiente en sus actos de campaña por lo que literalmente no había evento en que no bailara (con o sin ropa).

Seguramente también lo recordarán porque a mediados de mayo le preguntaron sobre el uso de un helicóptero ambulancia para su campaña y él respondió literalmente: “Yo no contesto mamadas”.

De lo peor que se ha bailado en esta campaña electoral. pic.twitter.com/JMKffJyrEg — Risco (@jrisco) April 22, 2021

En nuestra dosis diaria de @eltecmol, les presento este pasito perrón que se aventó junto al Mariachi.#Ascolíticos2021 pic.twitter.com/6wOZCtbzoC — El Giocondo (@AlejandroFdelaP) April 24, 2021

Ponte Nuevo, Nuevo León de Samuel García y su MC

Ya teníamos la experiencia de las canciones de Movimiento Ciudadano desde que debutaron con Yuawi, el niño de la canción de Movimiento Naranja. Pero ahora el candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García se voló la barda.

El éxito “Ponte Nuevo, Nuevo León” a dos voces con su esposa, Mariana Rodríguez, ahora se convirtió en una canción más rockera que la vida gracias a Genitallica, Pato Machete, a Jonaz (de Plastilina Mosh) y otros músicos regios.

Alfredo Adame y las mentadas de madre de a montón

¿Será que cuando te mientan la madre te dan ganas de votar por el candidato? Al menos así pensó Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas a diputado local por el distrito 14 de la Ciudad de México, en Tlalpan. Un día que quizo salir a volantear, terminó mentándole la madre a “sus fans“.

Pero además también le entró por la artisteada y modificó el clásico de Queen, “We Will Rock You“… ¿será que tenía los derechos de autor? Neta no… con Freddie Mercury no. Abusaste, Adame.

👑 TENEMOS NUEVO REY 👑 Jamás pensé que viviría para ver caer el reinado de “El Rulo”, pero Alfredo Adame ha superado el peor spot musical de campaña política que he visto. Con ustedes… Adame will rock you… pic.twitter.com/sLgL88DLtR — Carlos Gorozpe (@Goroz_MU) April 13, 2021

A este candidato también lo recordamos por los audios filtrados, que supuestamente están editados, en los que afirma que se va a “chingar” un dinerito.

Morena y su plagio a Molotov

Arturo Ávila, candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, se tomó la libertad de hacer su propia versión de “Voto Latino”, la emblemática canción de Molotov, junto a algunos talentos locales de su comunidad, para hacer campaña.

El asunto es que no le pidió permiso a la banda para modificar la rola y a ellos no les hizo mucha gracia que digamos. Molotov reclamó que no les hayan pedido permiso, que hayan modificado la letra con fines políticos (y luego de Morena) y anunció que los denunciará por derechos de autor.

Carlos Mayorga saliendo de un ataúd…

Por muy irreal que parezca, un candidato a diputación en Ciudad Juárez, Chihuahua, llegó al acto de arranque de campaña dentro de un ataúd. Así como lo leen.

Carlos Mayorga, candidato a diputado federal por el Distrito 2 en Ciudad Juárez, por el Partido Encuentro Solidario (PES), quizo hacer una representación de los muertos por COVID que se han registrado en el municipio pero le salió bastante mal.

WTF con los fetos panistas

El empresario y conferencista Jaime Cedillo, quien contiende por una diputación local por el Distrito 11 en Guadalajara, Jalisco, consideró una buena idea regalar propaganda con la réplica de un feto de 12 semanas de gestación.

Según el candidato del PAN, el objetivo es luchar contra el aborto, aunque todas y todos sabemos que en nuestro país se impulsa —desde distintos sectores– la despenalización de la interrupción del embarazo precisamente para garantizar los derechos reproductivos, a la salud y vida de adolescentes y mujeres mexicanas.

El ritmazo de Lucio Vázquez

Muchos candidatos salieron a bailar para hacer campaña pero Lucio Vázquez, candidato a síndico en Camargo, Chihuahua por el PAN, merece un trofeo. La campaña agregó una letra picaresca de su campaña al baile prohibido y el candidato, junto con su equipo, se aventó una tabla rítmica de variedad.

Pero pues así las cosas… esta versión desafinadísima de la “Lambada” no se la deseas ni a tu peor enemigo. Échenle tres rayitas de auto-tune a la vocalista, oigan.

Bortoni y su batería (que no sabe tocar)

Gerardo Bortoni, candidato del partido Unión Democrática de Coahuila (UDC) por la presidencia municipal de Monclova, lanzó un video en el que demuestra que evidentemente no sabe tocar la batería pero promete que sí es un crack para administrar los recursos públicos.

¿Los convenció de votar por él?

La candidata Dr. Who

La candidata del PAN a la alcaldía de Monterrey, Yolanda Cantú, se describió como el Dr. Who en pleno debate. Así de serias las elecciones. Dice que el Dr. Who fue una mente brillante que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras. CHA-LE. En serio, ¿se imaginan en la junta de planeación para aterrizar el discurso de Yolanda? ¿De verdad hubo alguien que creyera que era una buena idea la referencia a Dr. Who? No pos sí…

Que voten por Movimiento Ciudadano, dice Polevnsky

Durante una entrevista en televisión, la consejera Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, hizo una cordial invitación a la ciudadanía y emitir un voto útil por Movimiento Ciudadano.

No, no es broma jajaja

Durante una entrevista televisiva, @yeidckol se confundió de partido e invitó a votar el próximo 6 de junio por Movimiento Ciudadano, aunque intentó corregir de inmediato. https://t.co/XvOUSTNL3g 📹 : IncomodoGDL pic.twitter.com/hiCI0Ea7V2 — Político MX (@politicomx) June 1, 2021

