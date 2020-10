¡Aguas! Nace tormenta tropical ‘Delta’ en Mar Caribe y ‘Gamma’ seguirá afectando

Este 5 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer que la depresión tropical veintiséis se intensificó y se convirtió en la tormenta tropical “Delta”, la cual se encuentra en el Mar Caribe. Además, dio a conocer que está a mil kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), dieron a conocer el nacimiento de la tormenta tropical “Delta”, la cual, de acuerdo a los especialistas, se está desplazando al noroeste del Mar Caribe y que incluso podría convertirse en huracán.

Tropical Storm #Delta has formed over the northwestern Caribbean Sea. Additional strengthening is likely and the system is expected to be at or near hurricane strength when it pass near or over western Cuba late Tuesday or early Wednesday. Latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/qBJJdAh6Ze

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 5, 2020