Todavía ni se estrena… y tráiler ya le dio “remojo” a nueva estación del Metrobús

Como cuando compras el tacuche para la fiesta y le cae tantito de tu taco de pollo en guajillo… nomás que en dimensiones más elevadas, eso fue lo que con la estación del Metrobús Hospital Troncoso, la cual estaba próxima a ser inaugurada, pero un tráiler ya le dio su primer “llegue”.

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, el chistecito fue hecho por el conductor de un tracto camión que, al no calcular bien las dimensiones de su vehículo, ¡moles! el güey fue a impactarse directamente contra el techo de la estación del Metrobús… claro, para que sucediera el desastre, antes invadió el carril exclusivo del transporte de pasajeros.

Al parecer, los daños no fueron tan graves… o bueno, todavía no se ha determinado con exactitud cuáles podrían haber sido. Por ahora se dice que no pasó de unos cuantos vidrios rotos. Aunque no se descarta que la estación del Metrobús haya sufrido daños estructurales.

En lo que respecta al conductor del tráiler, éste fue atendido por paramédicos, los cuales indicaron que presentó un cuadro de crisis nerviosa… pero nada que un bolillito no remediara, ya que no fue ameritó ser trasladado a algún hospital o algo por el estilo.

Respecto al incidente registrado en la estación Hospital Troncoso de la ampliación L5 y un trailer, informamos lo siguiente: pic.twitter.com/tQac7BtXmW — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 1, 2020

El 7 de septiembre será la inauguración de la ampliación de la línea 5 del Metrobús

De acuerdo con Animal Político, el incidente ocurrió por ahí de las 11:40 horas de ayer, 1 de septiembre, y las autoridades aún trabajan en el dictamen de los daños producidos a la estación del Metrobús. Por su parte, el Metrobús CDMX lanzó un comunicado para señalar que la estación dañada es parte de la ampliación de la línea 5 del sistema de transporte.

“La estación sufrió daños en la techumbre que están siendo revisados por el personal del Metrobús, además de la rotura de cristales y una hoja de policarbonato desprendida. Se trabajará en un dictamen para descartar daños estructurales y, con ello, determinar si se podrá ofrecer servicio a partir del 7 de septiembre o posterior”, indica la comunicación oficial del Metrobús.

Ahhh claro, como les habíamos informado con anterioridad, el próximo 7 de septiembre comenzará a dar servicio la ampliación de la línea 5 del Metrobús, la cual correrá de San Lázaro a Las Bombas.