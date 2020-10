¿Y la transparencia? Piden cuentas claras a candidatos a la dirigencia de Morena

“Montos insultantes” o “derroche”, da igual. Ya desde distintas trincheras de Morena se ha cuestionado cuánto han invertido los candidatos y las candidatas en la campaña para la dirigencia del partido —en general, el mensaje va pa todos pero un grupo de 37 diputadas y diputados federales se lanzó para cuestionar a Mario Delgado, candidato a la Presidencia de los morenistas y coordinador de la bancada en San Lázaro.

En resumen, el asunto es: transparencia. En cuanto al caso de Mario Delgado, en conferencia de prensa algunas diputadas de Morena explicaron que es bien necesario saber a dónde se van los recursos de los candidatos y las candidatas porque hay un evidente derroche de dinero —nada más por la Presidencia y Secretaría General.

El grupo que cuestionó a Mario Delgado también preguntó qué rayos se hace con los más de 444 millones de pesos que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha recibido en esta legislatura —que son dos años y van para tres, el último.

Quieren una plataforma de transparencia en Morena

“Es nuestro deber dejar bien claro que el origen de estos no son del grupo parlamentario, más aún porque el origen de estos gastos no serán reportados al INE en esta contienda sui géneris. Llamamos a la difusión de una plataforma política para que Morena sea un instituto sólido en la toma de decisiones políticas y financieras, que no sean a discrecional”, explicó a medios la diputada Laura Imelda Pérez.

Y es que ahí les va: para la elección de la Presidencia y Secretaría General se apuntaron 105 personas.

Gibrán Ramírez queda fuera de contienda por dirigencia nacional de Morena Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

En el proceso del registro y mientras el INE (Instituto Nacional Electoral) realizaba la encuesta —para depurar la lista de los 105 candidatos y candidatas y reducirla—, vimos desfilar a un par de funcionarios haciendo campaña, llevando a las instalaciones del Instituto a sus seguidores y esto provocó los cuestionamientos de los militantes.

Aunque los gastos hechos no deberán ser reportados al INE, los 37 diputados y diputadas pidieron que se monte una plataforma de transparencia —o algo parecido— y de paso que Mario Delgado dé un informe sobre los recursos de Morena en la Cámara de Diputados.

¿Qué se ha hecho?, ¿en qué se ha gastado?

También la dirigencia nacional

Desde otra trinchera, la dirigencia nacional ya puso el grito en el cielo pues considera que “hay un volumen de propaganda como si fuera una campaña presidencial“.

En voz de Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional interino del partido, es preocupante la cantidad de recursos que se invierten para el pago de publicidad en redes sociales, la instalación de espectaculares, los vehículos y hasta la contratación de brigadistas de quienes se lanzaron por la Presidencia.

Aunque Ramírez Cuéllar no hizo señalamientos personalizados, sí le pidió al INE que les tire un paro y mediante el sistema de fiscalización del instituto, se le eche un ojo a los gastos de los candidatos.

Por cierto, sobre el proceso de la elección se espera que el INE aplique la encuesta chipocluda en estos días y se defina quién se quedará en la Presidencia y Secretaría General.