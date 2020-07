El el contexto de la pandemia de COVID-19 a la que nos enfrentamos toda la humanidad han surgido tratamientos, remedios y medicinas enfocados, supuestamente, en curar a las personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2 o bien en prevenir “efectivamente” el contagio.

Sin embargo hoy en día aún no suficiente evidencia científica que permita decir que un medicamento o tratamiento específico sea eficaz para eliminar o prevenir el COVID-19.

En conferencia de prensa, el pasado 15 de julio, el director General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud, Simón Kawa Karasik, presentó una lista de fármacos que no son recomendados como tratamiento para coronavirus -o para evitar el contagio-.

Se trata de:

El funcionario explicó que aunque algunos pacientes ya los están recomendando, hasta el momento no hay evidencia científica robusta que demuestre que tengan algún beneficio ni para pacientes ambulatorios, como tratamientos para prevenir y mucho menos para pacientes con enfermedad grave y crítica de COVID-19.

“Realmente no se recomienda el uso de ninguno de los fármacos que ustedes ven en la lista, no se recomiendan, no están indicados, no sirven [..] y sí tienen el potencial de ocasionar daño, tienen efectos adversos y no se deben de administrar”, afirmó por ahí del minuto 29.