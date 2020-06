Trudeau se arrodilla en manifestación del movimiento #BlackLivesMatter

Este viernes 5 de junio, el primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, acudió a una manifestación pacífica del movimiento #BlackLivesMatter en Parliament Hill, hogar del parlamento en Canadá. Usando un cubrebocas negro y sin emitir comentarios, el funcionario escuchó con atención a los oradores.

En algún punto la multitud reunida llevó a cabo un momento de silencio durante casi 9 minutos, tiempo que el oficial de policía de Minneapolis presionó el cuello de Floyd hasta asfixiarlo. Durante este tiempo muchos de los asistentes de arrodillaron, acto al que se unió Trudeau.

De acuerdo con la policía de Otawa, la manifestación organizada por No Peace Until Justice (Sin paz hasta la justicia) y no registró actos de violencia ni detenidos.

Sin palabras

Este es otro acto simbólico sobre la postura del primer Ministro de Canadá en relación a las manifestaciones por el abuso policial registrado en el asesinato de George Floyd en Minneapolis.

Hace tres días, en una conferencia de prensa televisada, el ministro Trudeau se quedó por al menos 21 segundos sin palabras ante la pregunta de su opinión sobre las amenazas del presidente Donald Trump ante los manifestantes.

Después de pensarlo dos veces, Trudeau explicó que todos estamos viendo con horror y consternación lo que pasa en Estados Unidos. Afirmó que es el tiempo para estar todos unidos, para escuchar, para aprender que la injusticia continúa ocurriendo a pesar del “progreso” de décadas.

Ver en YouTube

Cuando lo cuestionaron por la manera en la que evadió dar su opinión sobre el actuar de su homologo estadounidense, el Primer Ministro Trudeau explicó su trabajo es centrarse en los canadienses y en brindarles un gobierno que los haga avanzar en la dirección correcta.