Trump advierte sanciones a México por lucha contra el narco: “Debe hacer más”

Aunque más o menos se le ha llenado el ojo a Trump con lo que México ha hecho en los últimos meses para combatir al narco, el presidente de Estados Unidos es insaciable y pide más… aunque no por las buenas.

Luego de “felicitar” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por los esfuerzos demostrados para desmantelar a los cárteles de la droga, el mandatario republicano advirtió que “se debe hacer más” sobre este asunto… o si no, podría haber sanciones.

“A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas”, señaló Trump en un documento publicado por la Casa Blanca.

¿Más?, ¿pos qué es lo que quiere Trump?

Lo que el presidente de Estados Unidos pidió con urgencia a su compadre Juan Trump (más conocido como AMLO) es el desmantelamiento de las organizaciones criminales, así como el que le siga mandando a los detenidos vía extradición… pues ya saben , para que allá los ajusticien como se debe.

Además, de acuerdo con El Economista, solicitó que el gobierno de México incremente el número de decomisos de droga e implemente un programa para la erradicación de cultivos de amapola. No un programa cualquiera, sino uno que implique desarrollo sostenible alternativo.

Por si lo anterior no fuera mucha tarea para sólo un año, Trump también quiere que la 4T pare la producción de fentanilo, la cual es la principal responsable de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Aunque Trump no dijo que tipo de castigo podría merecer México en caso de no echarle más ganitas a la lucha contra el narco, hay que recordar que en 2019 amenazó con retirar la certificación del país, lo cual implicaba que ya no recibiría más ayuda financiera… además de que ya no contaría con el respaldo de Washington ante organismos internacionales.

La advertencia no fue nomás porque sí, sino que fue parte de un memorándum que Trump tiene que mandar anualmente a la Secretaría de Estado para la asignación de gasto. En dicho “memo”, el presidente gringo ratificó la descertificación de Bolivia y Venezuela en la lucha contra las drogas… así que si México no quiere estar en las mismas, tendrá que echarle más galleta.