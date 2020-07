“Situación podría empeorar antes de mejorar”, advierte Trump… ahora sí, pide a todos usar cubrebocas

Y el capítulo de hoy de “Miren cómo me trago mis palabras” es protagonizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya no tiene forma de seguir contradiciendo hechos que constantemente se le han embarrado en la jeta… así que, por un lado, ya tuvo que reconocer la dimensión de la pandemia y, por otro, pedir que toda gente ya utilice el cubrebocas…

Al retomar sus conferencias para hablar sobre el coronavirus (las cuales abandonó por las constantes críticas y cuestionamientos). Donald Trump cambió completamente el discurso que sostuvo en los pasados meses. De acuerdo con CNBC, el presidente dejó atrás la minimización de la crisis del COVID-19 y aceptó que la situación no pinta bien para Estados Unidos… y para el resto del mundo.

Es probable que la crisis del coronavirus “empeorará antes de mejorar, algo que no me gusta decir, pero así son las cosas”, señaló Trump… hasta ahora, cuando alrededor de 3.8 millones de estadounidenses han sido infectados por el virus y más de 141 mil personas han fallecido, según los datos que ofrece la Universidad John Hopkins.

Claro, Trump es Trump y no pudo evitar ponerse la capa de superhéroe para prometer, por todos aquellos que han fallecido a causa del COVID-19, que Estados Unidos hallará la vacuna y conseguirá vencer al virus extranjero… porque ese bicho es de China, ha repetido en constantes ocasiones.

"As one family, we mourn every precious life that's been lost. I pledge in their honor that we will develop a vaccine, and we will defeat the virus." pic.twitter.com/OZJWhL9A9t

— The White House (@WhiteHouse) July 21, 2020