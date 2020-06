Este martes 16 de junio, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para implementar una serie de reformas en la policía. Esto como respuesta ante los casos de abuso policial registrados y las peticiones para desmantelar a las corporaciones policiacas.

This Executive Order directs federal funding to support officers in constructive community engagement and provides more resources for co-responders. pic.twitter.com/TH72bSkPXg

Esta orden llega justo en medio de las protestas en distintos puntos del país por los casos de brutalidad policiaca y el surgimiento del movimiento Black Lives Matter.

Entre las principales propuestas de Trump se encuentran:

En general el objetivo es “acercar” a la policía con las comunidades y de esta forma crear una mayor empatía en ambos lados. El mandatario explicó que esto no significa el desvanecimiento de las fuerzas policiales.

“In order to make real progress on public safety, we have to break old patterns of failure.

Many of the same politicians now presenting themselves as the solution are the same ones who have failed for decades on schools, jobs, justice, and crime.” pic.twitter.com/SCWw4c4oUT

— The White House (@WhiteHouse) June 16, 2020