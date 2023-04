Un dato que hace más relevante y jocosa a esta nota es que Michael Cohen es quien inicialmente pagó por el silencio de Stormy Daniels. Ya luego Donald Trump hizo sus tranzas (por las cuales ahora está acusado) para reponerle el dinero a su entonces abogado.

Donald Trump no puede dejar de ser noticia y esta vez lo es por la puntada de demandar a su exabogado, Michael Cohen. Según reporta CNN, el expresidente de Estados Unidos le exige a quien lo representó legalmente la cantidad de 500 millones de dólares… que porque incumplió el contrato que tenía, al echarlo de cabeza con declaraciones públicas, las cuales, dice Trump, han dañado su reputación.

El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen / Foto: Getty Images

De acuerdo con CNN, Donald Trump presentó esta demanda ayer, 12 de abril, en un tribunal de Florida. Quien fuera conocido como “el arreglador de problemas” del expresidente podría enfrentar cargos por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato.

Aunque en declaraciones públicas (hechas en libros, podcasts y entrevistas) Michael Cohen se ha lucido revelando información sobre Donald Trump, parece que lo que realmente ha provocado la ira del expresidente es la cooperación que su exabogado ha mostrado con los fiscales.

Donald Trump en entrevista con Fox News / Captura de pantalla

“[Michael Cohen] optó por sacar provecho de su relación confidencial con [Donald Trump] para obtener beneficios financieros y reparar una reputación destrozada por sus repetidas tergiversaciones y actos engañosos, alimentados por su animadversión hacia el demandante y los miembros de su familia“, señala la demanda presentada por Trump, citada por CNN.

Al respecto de este asunto, el equipo legal de Michael Cohen se limitó a decir que esperan que no prospere la demanda y que no es más que un recurso del expresidente Trump para intimidar y acosar. “El señor Cohen no se dejará disuadir y confía en que la demanda fracasará basándose en los hechos y la ley”, señaló el abogado de Cohen, Lanny Davis.

Michael Cohen, el “arregla problemas” de Donald Trump / Foto: Getty Images

Como abogado de Donald Trump, Michael Cohen fue el encargado de pagarle a la actriz porno, Stormy Daniels, 130 000 dólares a cambio de no divulgar detalles de un encuentro sexual que tuvo con el expresidente.

Según las investigaciones, Trump le repuso ese dinero a Cohen… pero ni siquiera de su bolsa, sino moviéndole a registros fiscales, haciendo que la cantidad saliera de la Fundación Trump, la cual – según – se dedicaba únicamente a realizar actos de carida… pero, a final de cuentas, se descubrió que sirvió para beneficios políticos del expresidente (sobre todo para la campaña que en 2016 lo llevó a la Casa Blanca).