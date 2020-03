Ahora sí nos llegó una bola curva inesperada desde Washington. El asunto de la transitada frontera entre México y Estados Unidos en plena época de coronavirus se está poniendo candente y este viernes, 20 de marzo, tuvimos algunas respuestas que nos dejaron con cara de what. Resulta que Donald Trump confirmó que nuestro país ya suspendió todos los vuelos que vienen de Europa… ¿y cuando nos iban a avisar las autoridades nacionales?

Digo, no es como que Trump sea un paladín de la honestidad, pero el presidente de Estados Unidos sí lo gritó a los cuatro vientos y lo aseguró con mucha calmita.

“Estamos trabajando con México para implementar nuevas reglas en nuestro puertos de entrada, para suspender todos los viajes no esenciales. Estas medidas y procedimientos no impedirán el intercambio y el comercio”, empezaba la aburridísima conferencia del mandatario gabacho… y luego: ¡PUM!

