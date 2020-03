En un mensaje a la nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de todos los viajes y desembarcos provenientes de Europa por 30 días con el objetivo de detener los casos importados de coronavirus.

Esto aplicará a partir del próximo viernes 13 de marzo.

La única excepción son vuelos provenientes de Reino Unido.

Hasta este miércoles, Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus con mil 135 casos confirmados y 38 muertes.

El mandatario afirmó que tienen la capacidad para contener y combatir la propagación del virus.

The Media should view this as a time of unity and strength. We have a common enemy, actually, an enemy of the World, the CoronaVirus. We must beat it as quickly and safely as possible. There is nothing more important to me than the life & safety of the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020